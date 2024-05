Mais uma etapa do trabalho de ampla revitalização da Avenida Visconde está sendo realizada pela prefeitura de Rio Claro. A via é uma das mais importantes e movimentadas do município e está ganhando abertura em alguns trechos para facilitar a conexão do Centro com bairros como Santa Cruz, Vila Operária e Vila Aparecida. “Nosso objetivo é sanar antigas dificuldades de acesso, que tiram a fluência do trânsito”, explica o prefeito Gustavo, destacando que as mudanças seguem padrões técnicos e também priorizam a segurança de quem transita nos trechos modificados.

Uma das aberturas está sendo feita na altura da Rua 4, por onde será possível acessar o Centro saindo do bairro Santa Cruz, assim como já é feito pelas ruas 2, 6 e 8. “Essa medida vai desafogar os outros três cruzamentos e deixar o trânsito mais ágil”, explica o secretário municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário, Luís Carlos Luz. A prefeitura também está mudando o acesso a bairros como Santa Cruz e Vila Aparecida para quem segue do Centro pela Rua 3. Agora, é possível cruzar diretamente a Avenida Visconde pela Rua 3. Antes era preciso desviar pela Avenida 22 para chegar à Visconde e de lá seguir aos bairros.

“Para fazer essa mudança, instalamos mais um foco de semáforo, o que torna o cruzamento da Rua 3 com a Visconde perfeitamente seguro”, informa Vitor Caparrotti, da Secretaria de Mobilidade Urbana. Os trabalhos, definidos pela pasta, são executados pela Secretaria Municipal de Obras. Outras duas avenidas passam, com as alterações, a contar com acesso direto ao Centro, principalmente para quem vem do bairro Santa Cruz. São as avenidas 20 e 16. Para isso, a Mobilidade Urbana também ampliou a quantidade de focos semafóricos. Outra abertura de passagem na Visconde está sendo providenciada no cruzamento com a Avenida 10. Com isso, os motoristas terão mais uma alternativa além das avenidas 14 e 6, e Rua 7.