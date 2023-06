Lâmpadas de led estão substituindo as de vapor de sódio. Foto: Prefeitura de Rio Claro.

Projeto da Prefeitura Municipal é que troca da iluminação antiga pela tecnologia de LED ocorra até o final do ano

A Prefeitura de Rio Claro pretende fazer a troca total da iluminação pública de vapor de sódio por LED até o final deste ano em todo o município. A informação é do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD). O planejamento da administração da sua gestão colocou como meta o mês de dezembro para a entrega da renovação da iluminação. No entanto, a depender das condições climáticas, essa previsão pode se estender até o mês de fevereiro.

“O programa de iluminação que vai trocar todas as lâmpadas da cidade por LED deve estar concluído no final do ano, até dezembro é a nossa meta. Nós podemos, talvez, levar até janeiro ou fevereiro, a depender das quantidades de chuvas. Se tudo ocorrer dentro da normalidade, a nossa ideia é até o fim do ano”, disse Gustavo em entrevista na Rádio Jovem Pan News Rio Claro, do Grupo JC de Comunicação, há alguns dias.

Prefeitura trocou lâmpadas de vapor de sódio por LED na Avenida 8, da Rua 14 até rua ao lado da rodovia Washington Luís.

Nesta semana, o Jornal Cidade noticiou que a concessionária Elektro concluiu a substituição da iluminação pública em aproximadamente três mil pontos do município. Ao todo foram contempladas 49 ruas e avenidas. A definição dos locais, realizada em parceria com a Prefeitura, levou em conta os pontos com significativo potencial de redução de custos com energia elétrica. Com a implantação do projeto será possível reduzir o consumo de energia da iluminação pública em cerca de 50%.

O município conta com 27 mil pontos de iluminação pública. O investimento está inserido dentro do programa Rio Claro em Ação, através da fase 2 do projeto, que foi anunciado e iniciado no ano passado. O prefeito não informou qual será o valor total do gasto público com a troca planejada.

A tecnologia LED permite uma redução também nos custos de manutenção, uma vez que a durabilidade da lâmpada é superior ao sistema convencional. O novo modelo também gera menos impacto ambiental por não possuir mercúrio e outros componentes nocivos.