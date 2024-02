O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) afirmou que vê com bons olhos a possibilidade de o Partido Progressistas indicar o ex-vereador Alvimar Guedes para compor sua chapa de candidato a vice-prefeito na eleição deste ano. Informação revelada ontem (28) pela coluna Farol JC, confirmada por Alvimar, é de que o irmão do vereador Paulo Guedes vai se filiar em breve no PP. Mas que ainda não conversou com o partido sobre possíveis indicações. Ainda assim, o atual prefeito Gustavo avaliou positivamente caso isso venha a ocorrer.

“Essa notícia [da Farol] me traz muita alegria. O Alvimar Guedes, irmão do Paulo – que é muito querido na cidade – escolheu um lado, um partido que está do meu lado. Isso é simbólico, mostra alguma coisa. Quando o Alvimar manifesta um apoio depois de muito tempo ‘adormecido’ na política, ele volta [à política] e coloca o nome à disposição para estar ao meu lado, caso o grupo entenda que seja esse o caminho, me deixa muito feliz. É muito simbólico, representa muita coisa”, diz Gustavo ao Grupo JC.

Vale lembrar que Alvimar e Paulo são tios do atual vice-prefeito de Perissinotto, Rogério Guedes – que já anunciou ser pré-candidato a prefeito em oposição a Gustavo. A escolha por um ou uma nova vice para a chapa do atual chefe do Poder Executivo vai envolver uma discussão ampla com os partidos que compõem a base governista da gestão, além do PP, também PL, Republicanos e MDB – este último tem o nome da ex-vereadora Maria do Carmo Guilherme como favorito.

“A gente está num processo de amadurecimento da discussão do vice. O período eleitoral ainda está distante para a maioria das pessoas, mas ele vai se aproximando cada vez mais. Nós temos agora o cargo de vice-prefeito para se resolver, e temos partidos aliados com quem a gente conversa. O PSD não terá chapa pura, está descartada a sua [própria] indicação. O Republicanos também terá o direito de indicar, o PL, o PP, o MDB já têm um nome posto na sua indicação. A gente vai tratar desse assunto com muita tranquilidade, vamos estabelecer critérios objetivos para resolver isso”, completa.