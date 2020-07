Ramon Rossi

O prefeito de Araras Junior Franco (DEM) esteve no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo Estadual, onde foi recebido pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. Na ocasião, o prefeito ararense protocolou demandas para a cidade de Araras.

O principal tema debatido durante o encontro foram as ações que o município de Araras vem executando no combate ao novo coronavírus (covid-19). Araras faz parte da DRS-10 de Piracicaba, região que regrediu para a Fase Vermelha do Plano São Paulo.

“Mostramos ao secretário de Estado que Araras vem fazendo sua parte no combate à pandemia, aumentando o número de leitos, início de testagem em massa nos próximos dias e diversas outras ações de prevenção ao contágio do vírus”, comentou Franco.

O secretário de Estado elogiou as ações da Prefeitura, mas ponderou que a mudança de fase do Plano SP depende dos números de todas as cidades que fazem parte de uma DRS. O Estado deve reavaliar as fases de todas as regiões até sexta-feira desta semana.

O prefeito Junior Franco aproveitou o encontro e protocolou um pedido de R$ 1,5 milhão para investimento em infraestrutura na cidade, já que é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional a responsável por este tipo de repasse financeiro aos municípios paulistas.