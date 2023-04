O prédio, localizado na Avenida 15 com Rua 2, está sendo totalmente reformado e a primeira etapa das obras já foi concluída. Nesta sexta-feira (21), 14 dos 24 leitos da unidade de urgência começam a funcionar no novo espaço.

A partir de parceria da prefeitura de Rio Claro com a Santa Casa de Misericórdia, a unidade de urgência e emergência Nossa Senhora de Lourdes (antigo PSMI) passa a oferecer mais conforto e qualidade no atendimento aos pacientes. O prédio, localizado na Avenida 15 com Rua 2, está sendo totalmente reformado e a primeira etapa das obras já foi concluída. Nesta sexta-feira (21), 14 dos 24 leitos da unidade de urgência começam a funcionar no novo espaço. Além disso, o local recebeu novos móveis e equipamentos. “A principal beneficiada por essa parceria é a população, que passou a contar com mais leitos de internação e também com mais qualidade no serviço”, destaca o prefeito Gustavo.

Em agosto do ano passado, a Fundação Municipal de Saúde transferiu a administração do antigo PSMI para a Santa Casa, o que possibilitou a abertura de mais 24 leitos hospitalares e também a instalação de quatro poltronas de observação. Deste total, 10 leitos são equipados com UTI.

O convênio entre prefeitura e Santa Casa prevê repasse mensal de R$ 1,2 milhão do município à Santa Casa. “Os investimentos têm apresentado resultados positivos”, observa o médico Marco Aurélio Mestrinel, presidente da Fundação Municipal de Saúde. A média de tempo de internação no antigo PSMI caiu de 11 para cinco dias, o que representa maior agilidade e resolutividade no serviço prestado.

A segunda etapa da reforma no prédio na Avenida 15 deve ser concluída em agosto. Enquanto isso, os demais 10 leitos e as 4 poltronas estão instalados em outro espaço da Santa Casa, sem prejudicar o atendimento à comunidade.

Relembre

Há cerca de 20 anos, o prédio que é da Santa Casa, estava cedido à Prefeitura para a instalação do Pronto Socorro Municipal. Apesar de ser um prédio anexo ao hospital, a entidade não tinha nenhum gerenciamento sobre os trâmites e o atendimento aos pacientes. Em junho do ano passado, voltou para gestão da Santa Casa.