Guilherme Taufic, Chefe do Cartório Eleitoral da Zona 110, esclarece detalhes e facilidades do processo de regularização eleitoral

O chefe do Cartório Eleitoral da Zona 110 em Rio Claro, Guilherme de Oliveira do Valle Taufic, esclareceu em entrevista para o Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan News nesta quinta-feira, dia 21, os prazos para regularização do título eleitoral. Com as eleições municipais se aproximando, os eleitores têm até o dia 8 de maio para tirar, transferir ou atualizar seus títulos, garantindo assim sua participação no processo eleitoral de outubro. Guilherme ressaltou a importância de não deixar essa regularização para a última hora, evitando possíveis transtornos.

Além disso, Taufic destacou a facilidade de realizar o pagamento da multa eleitoral de forma digital, através do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), oferecendo diversas opções de pagamento, inclusive via cartão de crédito. Ele também mencionou que os jovens a partir dos 16 anos, com voto opcional, também precisam regularizar sua situação até o prazo estabelecido. Para aqueles com dificuldades de locomoção ou deficiências, é essencial comunicar-se com o cartório eleitoral para possíveis ajustes na seção de votação, garantindo uma participação democrática e acessível a todos. Os cartórios eleitorais estão disponíveis para atendimento de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h, com a possibilidade de plantão em datas próximas ao prazo final de regularização.

