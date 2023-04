Carteira nacional de habilitação. Foto: Arquivo JC.

Outros mutirões devem ser realizados para facilitar para a população

Em parceria com o Detran.SP, o Poupatempo realizou, nesse último sábado (15), o primeiro mutirão para renovação de CNH do mês de abril. Foram 9.101 atendimentos nas 225 unidades do Estado, com 88% dos serviços do Detran.SP realizados com tempo médio de espera abaixo de 15 minutos.

No total, somando todos os serviços concluídos do dia, de órgãos como o IIRGD, da Polícia Civil, Detran.SP, Sabesp, prefeituras, entre outros, até o momento, os postos contabilizaram 16.008 atendimentos.

Por conta do prazo estendido para renovação por deliberação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), os motoristas com as CNHs vencidas em agosto de 2022 devem atualizar o documento até 30 de abril.

Já aqueles com vencimentos a partir de janeiro passam a seguir o cronograma habitual de renovação, conforme a data prevista em cada documento. Exemplo: CNHs vencidas em abril devem ser renovadas em, no máximo, 30 dias após o vencimento ou 30 dias antes da validade.

O site para agendar o atendimento presencial é o www.poupatempo.sp.gov.br.

Rapidez

Serviços do Detran.SP tiveram tempo médio de espera abaixo de 15 minutos.

Rio Claro

A unidade do Poupatempo em Rio Claro fica localizada no Shopping Rio Claro – ao lado da praça de alimentação. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.