Para fazer o Jornal Cidade diariamente, a participação de nossos leitores, internautas e parceiros é muito importante. Com colunas como “Palavra é Sua”, “Opinião Pública” e “Click do Dia”, abrimos espaço para que a população rio-clarense tenha voz através das páginas do JC.

Além destas oportunidades, muitas das pautas produzidas pela equipe de redação do jornal têm como base os anseios e sugestões dos leitores, que nos enviam fotos, queixas, denúncias e outras informações que contribuem para o crescimento do Jornal Cidade.

Através das redes sociais, como Facebook e Instagram, dos nossos telefones, ou até mesmo do contato presencial, nossa equipe recebe todos os dias diversos contatos dos leitores, que sempre têm abertura para participarem das nossas edições.

Pelos canais de internet do JC, a participação da população tem se tornado cada vez maior e mais importante. Com frequência, as redes sociais do Jornal Cidade propõem campanhas, enquetes e discussões que contam sempre com as opiniões e comentários dos internautas.

A máquina de escrever e a vontade de ajudar RC

Assíduo participante da “Palavra é Sua”, Luís Colicchio acredita na força do jornal para a melhora da cidade

Aos 81 anos de idade, Luís Colicchio é o único leitor do Jornal Cidade que ainda utiliza a máquina de escrever em suas participações nas páginas do JC.

Quase semanalmente, o Sr. Colicchio entrega no balcão do JC pequenos artigos para serem publicados na coluna A Palavra é Sua. Com temas variados, dentre eles impostos, previdência, o aeroporto regional e outros assuntos relativos ao município, todos os artigos de Luís Colicchio são datilografados em sua máquina de escrever.

“Não tenho computador em casa, para escrever pelo celular dá trabalho. Então, como me dou bem com a máquina de escrever, faço nela mesmo”, comenta o leitor.

Colicchio escreve para o Jornal Cidade há cerca de dez anos e diz enxergar a oportunidade de participar do JC como uma importante ferramenta: “A função do jornal é comunicar e estimular o desenvolvimento do município. A população precisa participar disso. A voz do povo é a voz de Deus. A participação é importante para despertar no Poder Executivo a necessidade de tomar as providências para melhorar a cidade”.

Segundo Luís Colicchio, suas participações no JC visam contribuir para a melhora de Rio Claro: “Visa principalmente a desoneração da população e desenvolvimento positivo do município. O Jornal Cidade tem uma força muito grande, os artigos surgem das próprias matérias do jornal. Publicá-los é uma forma de lutar por uma vida mais justa com a população”.

Redes Sociais aproximam ainda mais leitores e JC

Leide Helena é um exemplo dos muitos leitores que se aproximaram do JC e viram um espaço para se expressar

A internet e as redes sociais são fortes aliadas na parceria entre o Jornal Cidade e seus leitores. Através dos canais digitais, o contato da equipe do JC com o público é mais fácil e direto, dando a oportunidade para que cada vez mais pessoas tenham espaço para se expressar.

Leide Helena é um exemplo dentro deste quesito. Participante assídua do JC através da internet, a leitora destaca a importância desta possibilidade: “Muitas vezes as pessoas querem falar, mas não têm meios de serem ouvidas. Então, quando o Jornal Cidade abre esse espaço pra gente, é muito bom, porque a gente pode falar, explorar as nossas ideias, criticar, ajudar, enfim. A gente tem uma liberdade ali e o jornal abre espaço para ouvir a todos, o que é de extrema importância, já que a população precisa ser ouvida”.

Com a ferramenta da internet, Leide vê a oportunidade de mais pessoas participarem e acredita que isso pode ser mais explorado pelos leitores.

“Ainda falta conscientização das pessoas em participar, porque é importante a participação popular. Eu acho que o cidadão tem que ser pensante, tem que questionar, tem que expor suas ideias, e o JC dá espaço para isso”, comenta a leitora.

Usando as redes sociais do JC, Leide Helena acumula diversas participações nas colunas “Palavra é Sua” e “Opinião Pública”, além de contribuir sempre para o crescimento do jornal com seus comentários nas publicações feitas pelo JC nos meios digitais.