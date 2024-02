Estrada rural que leva ao bairro Mata Negra, em Rio Claro

Segundo a Prefeitura, ações para melhorar as condições das estradas rurais estão acontecendo. Sindicato Rural pede atenção para a comunidade

A Prefeitura Municipal comunicou que vem executando obras de manutenção na estrada que leva ao bairro rural da Mata Negra, na região do Distrito de Ajapi, há vários dias. A informação chega após novas reclamações serem apresentadas pelos moradores daquela localidade através do Sindicato Rural de Rio Claro, que faz gestão junto aos produtores rurais do município.

“O trabalho é feito pela Secretaria Municipal de Agricultura em parceria com a Usina Santa Lúcia, e inclui nivelamento do solo e colocação de cascalho. Toda a extensão daquela estrada será atendida. As chuvas dos últimos dias atrapalharam o andamento do serviço e resultaram em novos pontos críticos na estrada, mas as equipes seguem no local realizando o trabalho”, comunica a Prefeitura.

De acordo com o coordenador do Sindicato Rural de Rio Claro, Hygor Oehlmeyer, é “inadmissível que os moradores das áreas rurais se deparem com condições tão deploráveis em suas vias de acesso, comprometendo não apenas a mobilidade, mas também a qualidade de vida e o desenvolvimento dessas comunidades”, se queixa.

Segundo ele, os moradores da zona rural têm enfrentado diariamente dificuldades para se locomover, seja para ir ao trabalho, levar seus filhos à escola ou acessar serviços básicos. “O abandono dessas vias não apenas prejudica a infraestrutura local, mas também afeta diretamente a economia agrícola da região, uma vez que a dificuldade no escoamento da produção agrícola compromete a sustentabilidade financeira dos agricultores locais”, acrescenta.

Ainda de acordo com a Prefeitura, a administração municipal está atendendo todas as estradas rurais de Rio Claro com serviços de manutenção que, segundo a gestão, são realizados ininterruptamente. Segundo levantamento do JC, no dia 8 de fevereiro duas atas com registro de preço foram firmadas pela pasta da Agricultura para fornecimento de pedra britada para pavimentação de estradas rurais da cidade, que somam quase R$ 2 milhões.