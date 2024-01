A nova frota de ônibus de Rio Claro foi trocada recentemente. Com a chegada dos novos veículos, novos projetos também serão implantados no município, segundo a prefeitura, como por exemplo a instalação de totens na antiga Estação Ferroviária – ponto de onde partem os ônibus, após uma grande obra de revitalização. O pedido de melhorias no local é constante, como vem sendo noticiado pelo JC ao longo dos anos.

Mas, no Distrito de Ajapi, a população que utiliza o transporte coletivo tem enfrentado problemas. De acordo com reclamação recebida pela reportagem, no início do mês de dezembro, devido às fortes chuvas e falta de manutenção, o ponto de ônibus localizado na praça, na Rua 2 entre as avenidas 7 e 9, no Centro de Ajapi, teria desabado e o entulho segue no mesmo local, um mês após o ocorrido.

“Os moradores que usam os ônibus para se locomoverem não têm lugar para se abrigar das chuvas e do constante calor”, relatou o reclamante.

COLISÃO

É falsa a informação de que o ponto de ônibus caiu por falta de manutenção e chuva forte. Houve um acidente no qual um caminhão colidiu com o ponto e derrubou a estrutura. A subprefeitura de Ajapi providenciou nesta semana a retirada dos escombros e informa que mantém contato com a empresa proprietária do caminhão, que deverá custear a instalação de novo ponto de ônibus no local.