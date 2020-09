Crédito: Polícia Militar

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA SP

As polícias Militar e Civil capturaram, na manhã desta quinta-feira (17), um dos criminosos mais procurados do Estado de São Paulo, conhecido como “zequinha”. O homem, envolvido em roubos a instituições financeiras, foi preso durante atividades da “Operação Divisas Integradas II”. Ele foi localizado em uma chácara na área rural de Tejupá, às margens da represa Jurumirim, na região de Avaré, no interior.



Para a captura do foragido, por meio do cumprimento de um mandado de busca e apreensão no local, foi realizado um esquema estratégico que envolveu equipes da Força Tática do 12º e 53º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) e agentes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Avaré.



Além destes, participaram da ação equipes do 1º Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb) com duas embarcações e o efetivo especializado do Comando de Policiamento do Interior – 7 (CPI-7), responsável pela região de Sorocaba, com apoio de drone. Cães farejadores também contribuíram com os trabalhos.



Mais detalhes de toda a operação para captura do criminoso serão divulgados durante entrevista coletiva que será realizada na tarde de hoje, na sede da Delegacia Seccional de Avaré.

Sobre o capturado

Condenado a 30 anos de prisão e com um mandado de prisão preventiva em aberto, o criminoso evadiu do sistema penitenciário no ano de 2001. Ele é considerado autor e líder de de quadrilhas que atuam em roubos contra empresas de transportes de valores, agências bancárias e redes varejistas de eletroeletrônicos, na região de Campinas, com utilização de explosivos e armamentos de grosso calibre.