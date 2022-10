De acordo com informações oficiais do 42º Batalhão da Polícia Militar de Presidente Venceslau, foram totalizados 442,760 kg de maconha no carro do soldado

Um policial militar rio-clarense de 37 anos foi preso na tarde dessa quinta-feira (27) pela Polícia Militar da cidade de Teodoro Sampaio, na região de Presidente Prudente, com grande carregamento de drogas. De acordo com informações oficiais do 42º Batalhão da Polícia Militar de Presidente Venceslau, foram totalizados 442,760 kg de maconha no carro do soldado. Segundo a PM, durante patrulhamento pela Avenida Cuiabá, a equipe visualizou um indivíduo na condução do veículo Mitsubishi Pajero o qual aparentava ter excesso de peso em sua carga. De imediato, determinaram a parada do veículo e realizaram a busca pessoal, sendo o abordado identificado como policial militar.

Natural de Rio Claro, o soldado chegou a atuar na profissão aqui no município, porém ocupava cargo lotado no 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, na cidade de Campinas. Devido informações desconexas fornecidas pelo abordado, a equipe decidiu realizar a busca veicular, onde localizaram a grande quantidade de maconha. Questionado sobre o produto encontrado, o condutor confessou que buscou a droga em Angélica, no Mato Grosso do Sul, e a levaria para Campinas. Diante do flagrante crime de tráfico de drogas, acabou preso. Segundo o delegado da Polícia Civil de Teodoro Sampaio, Dr. Raul Gomes Oliveira da Costa, em informação ao Jornal Cidade, o soldado deverá continuar preso.

“Os policiais viram o veículo extremamente rebaixado na avenida, o que chamou a atenção. Ele deu uma acelerada, mas parou e apresentou a carteira de PM. Os policiais sentiram o cheio da maconha e localizaram a droga”, relata o delegado. O rio-clarense foi levado inicialmente à Cadeia Pública de Presidente Venceslau, no entanto, o titular da Polícia Civil o representou para prisão preventiva. A audiência de custódia acontece nesta sexta-feira (28). Se acolhida pelo juízo, o policial será encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes, do Barro Branco, na capital paulista.