Na manhã desta segunda-feira (23), a Polícia Rodoviária da região de Rio Claro atendeu a um incidente de tombamento de um caminhão no trecho da SP-310, especificamente na Rodovia Washington Luís, próximo à passarela no Jardim Mirassol. Felizmente, não houve vítimas. No entanto, no sentido Interior à Capital foi constatado congestionamento às 08h00, aproximadamente, de acordo com relatos dos policiais rodoviários. O registro do tombamento do caminhão foi feito na delegacia, no plantão policial da Polícia Civil de Rio Claro.

Ontem, por volta das 10h55, um furto ocorreu em um caixa eletrônico no Jardim Novo I, localizado na região sul de Rio Claro. A vítima, uma jovem de 23 anos, beneficiária do programa Bolsa Família, relatou que ao tentar sacar seu benefício, notou um saque não autorizado de R$ 600,00.

Em outra ocorrência, um indivíduo de 23 anos, desempregado e procurado pela polícia, foi detido pela Polícia Militar às 14h15 na Rua 6, no Jardim São Caetano, situado no Grande Cervezão, região norte de Rio Claro. O indivíduo estava com um mandado de prisão em seu desfavor, e algemas foram utilizadas por precaução contra a possível tentativa de fuga.

Por fim, um furto de veículo foi registrado na tarde de segunda-feira em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Cervezão, localizado na região norte de Rio Claro. A vítima, uma mulher de 64 anos, esteve na unidade médica entre 13h00 e 17h30 e, ao retornar, descobriu que seu Hyundai HB20S marrom, com placas de Rio Claro, havia sido furtado.