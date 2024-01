A Polícia Civil de Rio Claro, com o apoio da equipe Canil da Guarda Civil Municipal (GCM), atendeu a uma ocorrência de flagrante de tráfico de drogas seguido de receptação na Avenida 19, bairro Consolação, região sul, no final da manhã dessa quarta-feira (10). Um trio de acusados, um casal e um homem, foi detido pelos policiais civis, que apreenderam no local uma quantidade significativa de drogas, dinheiro e uma faca. Durante a operação, foram confiscadas pedras de crack, R$ 300,00 em notas pequenas e R$ 79,45. Com o auxílio da cadela policial Madona, conduzida pela GCM, foram apreendidos 26 eppendorfs de cocaína, 14 pedras de crack, uma porção de maconha, um caderno com a contabilidade do tráfico e R$ 163,00.

Outro registro policial dessa quarta-feira refere-se ao furto de uma caminhonete Ford F-1000, cor preta, ocorrido na madrugada do dia 3 de janeiro na Rua M-11 com a Avenida M-2, Jardim Independência, início no bairro Cervezão, região norte de Rio Claro. A vítima, um motorista de 39 anos, relatou que estacionou o veículo e, ao retornar, constatou o furto. A ocorrência foi registrada às 10h45 da manhã dessa quarta-feira, na delegacia do plantão policial.

Também nessa quarta-feira, um furto foi registrado em um estabelecimento comercial na Rua 6, região central de Rio Claro, por volta das 05h10. Segundo a representante, de 62 anos, após invadirem a empresa, os criminosos levaram um aparelho de TV de 50 polegadas no valor de R$ 2,5 mil, 24 peças de roupa, incluindo seis blusas de linho, calça jeans, quatro camisas polo avaliadas em R$ 229,00 cada, uma polo de R$ 469,00, duas camisetas no valor total de R$ 199,00, quatro bermudas no valor de R$ 389,00 e um boné no valor de R$ 99,00.