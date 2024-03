A Polícia Militar de Rio Claro atendeu a mais uma ocorrência de homicídio, marcando o sexto caso registrado neste início de 2024 na cidade. O incidente ocorreu às 20h00 dessa quinta-feira (29 de fevereiro), na interseção da Rua 13 com a Avenida Visconde do Rio Claro, na Vila do Rádio. O corpo, aparentemente pertencente a um morador em situação de rua, exibindo características de um homem de aproximadamente 40 anos, magro e de pele negra, foi encontrado com ferimentos na lateral direita e parte frontal do peito, resultantes de golpes desferidos por um instrumento cortante com cabo de cor amarela. A autoria do crime permanece desconhecida.

Segundo informações de uma testemunha ocular, a vítima teria se envolvido em uma discussão com um casal de moradores de rua. Uma briga corporal se desenrolou, culminando no ataque ao homem não identificado, cujo agressor fugiu do local após o ato. Durante a investigação, os policiais apreenderam um chinelo masculino, suspeito de pertencer ao autor do crime, juntamente com uma camiseta de cor preta. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no Necrotério Municipal de Rio Claro, localizado na Avenida da Saudade, para a realização de exame pelo legista. Cabe ressaltar que o local do incidente conta com um sistema de câmeras de vigilância instalado em estabelecimentos comerciais circundantes.

Além desse trágico evento, outro flagrante merece destaque. Às 21h45 da mesma quinta-feira, foi registrado um caso de tráfico de drogas em um terreno baldio na Avenida M-49, no Jardim das Flores, região norte do Grande Cervezão. Um indivíduo de 20 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro, com o apoio da equipe Canil da CGM. Durante a operação, foram apreendidos R$ 50,00 em dinheiro e 19 porções de maconha.

No bairro Cervezão, às 15h45 do mesmo dia, a Polícia Militar efetuou outro flagrante de tráfico de drogas na Rua 6. Um homem de 24 anos foi detido, e os policiais apreenderam um aparelho celular e quatro pedras de crack (três fracionadas e uma bruta).

Por fim, um indivíduo de 45 anos, procurado pela justiça, foi capturado pela Polícia Militar dentro do Poupatempo, localizado no complexo comercial próximo à região central de Rio Claro, às 15h00 de quinta-feira. Os policiais, acionados através do número de emergência 190, constataram que o capturado possuía um mandado de prisão em seu desfavor, sendo encaminhado de volta ao sistema carcerário.