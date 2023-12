No dia 25 de dezembro, às 16h15, a Polícia Militar de Rio Claro atendeu a uma ocorrência de tentativa de homicídio por facadas. A vítima, um homem de 39 anos em saidinha temporária do Presídio de Hortolândia-SP, foi atingida com mais de 10 golpes na cabeça e rosto. A autoria do crime é desconhecida, e a vítima foi socorrida à UPA no Bairro do Estádio, região sul de Rio Claro. O estado da vítima é grave, e a ocorrência foi registrada na delegacia, no plantão policial, às 16h25 do dia 26 de dezembro.

Outro incidente ocorreu no dia 23 de dezembro, na Estrada dos Costas, em frente a um condomínio, bairro Inocoop, região sul de Rio Claro. Um rapaz de 24 anos foi vítima de uma tentativa de roubo de sua motocicleta Honda XRE 300. Dois ocupantes em outra motocicleta abordaram o jovem, que teve uma queda acidental. Uma terceira motocicleta se aproximou, e a dupla suspeita desistiu da ação de roubo. O registro da ocorrência foi feito às 15h55 dessa terça-feira (26), na delegacia, no plantão policial.

Na manhã de terça-feira, às 08h30, um flagrante de furto de mais de 100 metros de fios e cabos de cobre foi registrado em uma obra estadual na Rua 10, Bairro do Estádio, região sul de Rio Claro. Um homem de 45 anos foi detido pela Polícia Militar, com o mestre de obras tentando contê-lo antes da chegada dos policiais. A quantidade de fios e cabos, avaliada em R$ 800,00, juntamente com uma lixadeira, foi apreendida, e o acusado foi recolhido ao sistema carcerário.