Na noite dessa Sexta-feira Santa (29 de março), a Polícia Militar de Rio Claro foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio na Avenida 2, entre as ruas 3 e 4, no bairro Regina Picelli, região norte da cidade. A vítima, um mecânico de 30 anos, foi alvejada por um disparo no pé direito. Segundo relatos, o autor dos disparos, um inquilino do padrasto da vítima, retornou ao local em uma caminhonete Fiat Strada prata, armado com uma pistola, após uma discussão prévia. O mecânico foi atingido no pé, além de sua motocicleta Honda CG 150 Titan KS, de cor preta e placas de Rio Claro, ter sido danificada pelos tiros.

No local, foram encontradas cinco cápsulas deflagradas de calibre 9 mm. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e a vítima foi prontamente socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Cervezão, também na região norte de Rio Claro.

Em outra operação, durante a madrugada deste Sábado de Aleluia (30 de março), a Polícia Militar capturou um indivíduo de 38 anos, gesseiro, na Rua Silvio Arnaldo Piva, no Jardim Taquaral, em Brotas, região de Rio Claro. O capturado era procurado por roubo, com um mandado de prisão emitido pelo estado de Sergipe, de acordo com o artigo 157 do Código Penal.

Além disso, na sexta-feira anterior, um lavrador de 29 anos foi capturado pela Polícia Militar às 18h00, na Rua Antonio Devair Pinheiro, no bairro Campos Elíseos, também em Brotas. Esse indivíduo era procurado por tráfico de drogas, com uma sentença definitiva de 6 anos, 9 meses e 20 dias na 4ª Região Administrativa Judiciária (RAJ) de Campinas-SP, conforme o artigo 33 do Código Penal.