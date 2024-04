Na tarde dessa quarta-feira, dia 10 de abril, a Polícia Militar atendeu a um grave acidente seguido de capotamento que resultou em fatalidade. O incidente ocorreu por volta das 17h50, na estrada vicinal adjacente à SP-310, na pista oeste da Rodovia Washington Luís, na região rural próxima a Corumbataí. O condutor do veículo, o taxista Pedro Pereira, de 63 anos, perdeu a vida no local do acidente.

Pedro dirigia um Honda City cinza, com placas de São Carlos-SP, e havia um passageiro no veículo. No bolso da vítima fatal, foi encontrado um valor em dinheiro de R$ 1.115,00. Relatos indicam que o taxista optou pela via vicinal devido ao tráfego lento na pista principal, causado por obras. Ao desviar para o lado oposto e parar parcialmente no solo de um barranco, ele desembarcou do veículo e acabou sofrendo uma queda, momento em que o carro caiu sobre ele, resultando em seu falecimento.

Mais cedo, às 14h00, a Polícia Civil de Rio Claro registrou um caso de furto de veículo na interseção da Rua 7 com a Avenida 4, no Centro da cidade. O representante, um corretor de imóveis de 49 anos, reportou o desaparecimento de uma motocicleta Honda CG 160 Start, de cor vermelha e placas de Rio Claro. O veículo pertencia à empresa e foi constatado como furtado quando a vítima retornou ao local.

Além disso, às 10h40, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro fez um flagrante de tráfico de drogas na praça localizada na Rua 12-JB com a Rua 3-JB, no bairro Jardim Bandeirante. Um indivíduo de 44 anos, identificado como ajudante geral, foi detido no local. Na operação, os guardas confiscaram uma bicicleta, 13 pedras de crack e 16 microtubos de cocaína.

Por fim, no dia 7 de abril, às 22h50, ocorreu o furto de um trator amarelo em uma propriedade rural localizada no trecho da SP-191, na estrada vicinal do Km 76, no sentido a Ipeúna, na região rural de Rio Claro. O veículo foi posteriormente recuperado, conforme relatado na ocorrência. A vítima, uma mulher de 52 anos, e seu marido foram alertados por um vizinho sobre a situação. Ao se deslocarem até a rodovia, avistaram o trator sendo conduzido por um dos responsáveis pelo furto, que estava acompanhado por motocicletas e um carro. Os veículos utilizados na ação foram identificados nas imagens da concessionária responsável pelo trecho da rodovia. A ocorrência foi registrada na delegacia no plantão policial, às 14h15 dessa quarta-feira.