A Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro atendeu a uma ocorrência de homicídio a facada às 09h00 de sábado (03) na Avenida 2, Estrada Velha de Ipeúna, Jardim Nova Rio Claro, região sul. Wesley Reis Roriz, de 22 anos, pele parda, foi assassinado no local com sinais de estrangulamento, e a autoria segue desconhecida. Os guardas encontraram no local uma mangueira de água cor laranja envolta do pescoço da vítima, coberto com um lençol branco manchado de sangue e com um corte de faca na face, próximo à mandíbula. No corpo da vítima, lesões de estrangulamento. Havia também uma camisa tamanho “G”, cor verde, com manchas de sangue. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame do legista. A hora da comunicação, 09h50 do mesmo dia, na delegacia, no plantão policial. Foi o segundo homicídio de 2024 em Rio Claro.

No domingo (04), um acidente fatal foi registrado na Rua 2-A com a Avenida 42, Jardim Primavera, ao lado de Lago Azul, região leste. Victor Hugo Xavier dos Santos, de 24 anos, faleceu no local após colidir sua motocicleta Yamaha Lander XTZ 250 azul contra o muro de um condomínio. O corpo foi encaminhado ao IML para exame do legista.

Também no domingo, ocorreu um acidente com vítima seguido de atropelamento no quilômetro 175, altura de 336 metros na via Marginal, na pista sul, sentido Interior para Capital, região rural de Rio Claro. A vítima, um homem não identificado, foi atropelada por um Ford Fiesta preto, placas de Americana-SP. A vítima foi socorrida em estado grave para a Santa Casa local.

Na Avenida 18, Jardim Maria Cristina, região oeste, a Polícia Militar capturou um indivíduo procurado, de 26 anos, no último dia 2 de fevereiro. Ele possuía mandado de prisão pelo artigo 33, tráfico de drogas, no Código Penal.

Por fim, foi registrado um roubo de uma caminhonete Fiat Strada prata ao lado de um posto de gasolina na Rua 22, Jardim Claret, região oeste, às 16h50 do último dia 2 de fevereiro. A vítima, um aposentado de 62 anos, foi abordada por dois assaltantes armados enquanto aguardava alguém no local. Os criminosos levaram o veículo, que possuía seguro. A vítima comunicou o roubo na delegacia, no plantão policial.