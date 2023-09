A Polícia Civil de Rio Claro registrou um caso de roubo de uma motocicleta CB 250 I branca por volta das 22h50 da última quinta-feira, na Rua Jacutinga, Parque Universitário. O incidente ocorreu ao lado de um posto de combustível desativado, próximo ao pontilhão de acesso ao bairro Boa Vista. A vítima, uma mulher de 37 anos, informou que estava retornando do trabalho quando foi abordada por dois indivíduos em outra motocicleta. Um deles a segurou enquanto o outro levou o veículo. A vítima relatou que a motocicleta estava segurada. Após o roubo, a dupla fugiu do local. A vítima compareceu à delegacia por volta das 23h30 do mesmo dia para registrar a ocorrência.

Na madrugada seguinte, sexta-feira, a Polícia Militar capturou um indivíduo de 41 anos procurado por tráfico de drogas. A prisão ocorreu por volta das primeiras horas do dia no Km 181 da SP-310, na Rodovia Washington Luís, próximo à praça do pedágio, na região de Rio Claro. O capturado possuía um mandado de prisão na 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaú-SP, com uma pena de 8 anos e 9 meses no regime fechado, de acordo com o artigo 33 da Lei no Código Penal, relacionado ao tráfico de drogas. Os policiais o abordaram enquanto faziam fiscalização na pista.

Também na madrugada de sexta-feira, por volta das 1h15, foi registrado um flagrante de embriaguez ao volante na Rua 17, Parque Universitário, na região oeste de Rio Claro. O acusado, um homem de 43 anos, foi detido pela Polícia Militar após se envolver em um acidente com terceiros. Ele informou ter ingerido seis latas de cerveja em sua residência e que estava indo à casa de um amigo. A autoridade policial arbitrou uma fiança no valor de R$ 1.320,00, que não foi paga, levando o indivíduo a ser recolhido ao sistema carcerário.

Outro roubo de motocicleta ocorreu na sexta-feira, por volta das 21h50, na Avenida 44, Parque Universitário, na região oeste de Rio Claro. A vítima, um rapaz de 20 anos, estava com a motocicleta Honda CG 125 Fan ES, de cor vermelha, que pertencia ao seu irmão, e aguardava alguém quando foi abordada por um acusado magro, de pele parda e barba, armado com uma pistola. O criminoso fugiu com a motocicleta na direção do Jardim Santa Eliza.

Finalmente, um roubo de um veículo Gol branco com placas da cidade de São Paulo foi registrado às 10h30 de sexta-feira na Avenida Paulista com a Avenida 78, Jardim Santa Maria, na parte final da região norte de Rio Claro. A vítima, um motorista de 45 anos, estava trabalhando no quadro de telefonia no local quando foi abordada por um acusado que colocou uma arma de fogo em seu pescoço e levou o carro. O veículo foi posteriormente localizado e abandonado cerca de 20 minutos após o roubo, na Avenida 80, próximo às Ruas 14 e 15, no bairro Boa Vista, mas as chaves do carro foram levadas pelos criminosos.