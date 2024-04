A Polícia Civil de Rio Claro registrou o furto de um veículo na tarde da última terça-feira, dia 16 de abril, na Avenida P-33, Vila Paulista, próximo à região central da cidade. A vítima, um motorista de 35 anos, estacionou seu Fiat Siena Fire Flex cinza ao lado de seu local de trabalho, que coincidentemente é o mesmo endereço onde seu sogro presta serviços no bairro. Ao retornar, por volta das 18h00, constatou o ocorrido. O veículo permaneceu estacionado no local das 13h30 às 18h00, e há imagens de câmeras de segurança disponíveis.

Outro caso registrado foi o roubo de um Honda Civic cinza, às 18h45 do mesmo dia, na Rua 21, ao lado de uma lanchonete no Jardim do Trevo, próximo ao Bairro do Estádio, na região sul de Rio Claro. A vítima, um instrutor de 28 anos, relatou que estava aguardando a entrega de um hambúrguer quando foi abordado por um assaltante de aproximadamente 1,70 metro de altura, vestindo blusa com capuz azul marinho e bermuda, com uma tatuagem na bochecha. O assaltante anunciou o roubo dizendo “perdeu” e fugiu com o carro em seguida. Existem imagens gravadas por um vizinho, porém, o responsável pelas gravações informou que só poderá disponibilizá-las mediante requisição judicial.

Por fim, um roubo foi registrado dentro de uma funilaria na noite da mesma terça-feira, no Parque Universitário, região oeste de Rio Claro. O veículo roubado foi um Novo Gol 1.0 Track branco, pertencente a uma mulher de 41 anos, administradora, que havia deixado o carro no local para reparos. A vítima foi informada por seu marido às 23h00 sobre o ocorrido. Segundo relatos, dois assaltantes armados chegaram ao local em uma motoneta Honda Biz, renderam um funcionário, amarraram-no e levaram o veículo. O carro estava na oficina para reparos desde o final de março deste ano. Também há imagens do ocorrido disponíveis no local.