Na manhã dessa segunda-feira, dia 1º de abril, às 08h05, a Polícia Civil de Rio Claro foi acionada para registrar um caso de roubo de um Fiat Uno Mille Fire Flex prata. O incidente ocorreu na Avenida Ápia, em frente a um supermercado localizado no Jardim Paulista I. A vítima, uma mulher de 27 anos, relatou que estava entrando no estabelecimento comercial quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, ambos usando capacetes. O passageiro, que estava armado, exigiu as chaves do veículo, levando-o em seguida. No interior do carro, estavam uma máquina de limpeza de sofá e produtos de limpeza.

Outro roubo foi registrado na segunda-feira, às 20h30, na Rua 2 com a Avenida 40, na Vila Operária, ao lado do Lago Azul. O adolescente de 16 anos foi abordado por um assaltante enquanto estava transitando, tendo seu celular roubado. O jovem compareceu à delegacia acompanhado de sua mãe para relatar o ocorrido. O autor do roubo foi descrito como um indivíduo de pele negra, 1,80 metro de altura, vestindo uma blusa preta e calça rasgada, e portando uma faca.

Na madrugada seguinte, por volta de 01h30, um roubo de veículo foi registrado na Rua Saibreiro, na Vila Aparecida, próximo ao Lago Azul. O motorista, de 48 anos, relatou que foi abordado por dois indivíduos em um Hyundai branco modelo HB enquanto estava parado em uma sinalização. O passageiro do veículo, armado com uma arma de fogo, rendeu o motorista e levou o carro, além de dois cartões bancários, a quantia de R$ 1.250,00 e uma bolsa.