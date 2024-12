Na noite de ontem (19), no estacionamento de um estabelecimento comercial localizado no Jardim Paulista, uma ajudante geral e sua sobrinha foram abordadas por dois homens, que, mediante uso de força, roubaram uma moto Yamaha Ixtz 150, de cor azul, e fugiram em seguida. Imagens da câmera de monitoramento registraram o momento do crime e foram anexadas ao boletim de ocorrência.

Homem é preso após agredir mulher em Santa Gertrudes

Na noite de ontem (19), no Parque São Jorge, em Santa Gertrudes, um homem de 28 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após agredir uma mulher de 37 anos com socos e ameaçá-la de morte. Ele usou uma faca, que foi apreendida e apresentada no plantão policial. Diante dos fatos, o delegado decretou a prisão em flagrante por agressão contra mulher.

Polícia Militar cumpre mandado de prisão em Rio Claro

Na tarde de ontem (19), no Jardim Residencial das Palmeiras, um homem de 44 anos foi detido pela Polícia Militar. Ele possuía um mandado de prisão em regime fechado, expedido pela Justiça Criminal de Rio Claro em 16 de dezembro. Em outra ocorrência no Jardim Azul, um homem com mandado de prisão civil, expedido pela 23ª Vara da Família e Sucessões em 23 de outubro, também foi abordado e detido. Ambos foram encaminhados ao setor carcerário, permanecendo à disposição da Justiça.

Furto de moto no Jardim Cidade Azul

Ontem (19), um jovem de 21 anos teve sua moto Honda CG 160 furtada enquanto estava estacionada na Avenida 68, no Jardim Cidade Azul. Ele a deixou no local ao ir trabalhar e, ao retornar por volta das 14h20, constatou que a moto havia sido roubada. A vítima informou que o local possui câmeras de monitoramento.

Furto em residência no Bairro do Estádio

Na tarde de ontem (19), a vítima compareceu ao plantão policial para relatar que sua residência, localizada na Avenida 23, no Bairro do Estádio, foi invadida em dois dias consecutivos. No primeiro furto, ocorrido na madrugada de terça-feira, o criminoso arrombou a porta inferior e furtou dois lustres. Após o reparo na porta e a instalação de concertina, o imóvel foi novamente invadido na madrugada de quarta-feira, com o portão quebrado e a porta totalmente destruída. Foram levados lustres, arandelas, espelhos e fechaduras de armário.

Guarda Civil recupera bicicleta furtada e prende casal em Rio Claro

Na tarde de quarta-feira (18), por volta das 14h30, a Guarda Civil Municipal recuperou uma bicicleta furtada e prendeu um casal acusado do crime. O caso teve início quando um motociclista relatou à viatura da GCM ter presenciado o furto na Rua 1 com Avenida 28, na Vila Aparecida. Ele informou que conseguiu recuperar a bicicleta próximo ao Lago Azul, na Avenida 32, mas o suspeito fugiu em direção à Avenida 32, usando camiseta preta e boné laranja. Durante patrulhamento, o supervisor da Guarda recebeu outra informação de que o suspeito havia contornado o Lago Azul pela Avenida 42-A, acompanhado de uma mulher com uma mochila. A equipe localizou e abordou o casal atrás do Lago Azul. A vítima chegou ao local e reconheceu os dois como responsáveis pelo furto. O casal foi levado ao plantão policial e, após flagrante, encaminhado à cadeia pública, onde permanece à disposição da Justiça.