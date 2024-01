A Polícia Civil de Rio Claro registrou o primeiro homicídio do ano de 2024 na cidade. Willemberg Vinício de Oliveira Melo, 27 anos, foi assassinado com quatro a cinco disparos às 23h15 dessa terça-feira (16), em frente ao condomínio África, Jardim das Nações I, na região sul. A autoria do crime é atribuída a dois ocupantes, um em cada motocicleta, que fugiram imediatamente após o ataque. Os tiros atingiram a parte posterior da cabeça e dois no tronco, resultando na morte instantânea do indivíduo. A vítima, que residia no condomínio África com a mãe, estava acompanhada de sua suposta namorada antes do assassinato. Vale destacar que Willemberg tinha antecedentes criminais, cumprindo pena por tráfico de drogas conforme o artigo 33 do Código Penal.

No campo das prisões, a Polícia Militar capturou, às 18h15 do último dia 15 de janeiro, um indivíduo de 29 anos procurado por roubo e furto. A detenção ocorreu na Rua 2, Jardim das Nações II, na região sul de Rio Claro. O capturado, alvo de mandado de prisão, enfrenta uma sentença de 7 anos e 4 meses nos artigos 157 (roubo) e 155 (furto) do Código Penal.

Outra captura efetuada pela Polícia Militar foi a de um indivíduo de 30 anos, desempregado, procurado pela justiça na 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Claro. O indivíduo foi detido às 21h30 do último dia 15 de janeiro na Rua 17, bairro Terra Nova, também na região sul da cidade. Seu mandado de prisão está relacionado ao artigo 157 (roubo) do Código Penal.

Em um caso distinto, o corpo da ultramaratonista Camila Matte, 44 anos, foi encontrado parcialmente queimado na tarde dessa terça-feira, em uma região rural próxima a Rio Claro, mais precisamente em Leme. A vítima estava desaparecida desde a manhã do último domingo, após uma discussão com o marido, quando ela viajou para São Carlos com seu carro, com destino à residência dos pais. A Polícia Civil investiga o caso sob sigilo, ainda sem informações sobre as causas da morte. O corpo de Camila foi localizado em um canavial, próximo ao seu veículo, juntamente com dois frascos de álcool, um aparelho celular e a chave do carro.