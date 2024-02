Na noite dessa Terça-feira de Carnaval (13), às 21h30, a Polícia Militar de Rio Claro atendeu a uma ocorrência de flagrante envolvendo embriaguez ao volante, colisão, violação, suspensão e proibição. O incidente ocorreu no Caminho 3, bairro rural Alan Grey, ao lado do Distrito de Ajapi. O acusado, um homem desempregado de 40 anos, foi detido pelos policiais. Ele conduzia um Peugeot 207 Esperade, cor preta, com placas de Rio Claro, quando colidiu contra o portão de uma chácara. A vítima, proprietária do local, possui 35 anos.

Vale ressaltar que a CNH do acusado encontra-se suspensa no período de 4 de novembro de 2023 até 4 de abril de 2025. O delegado de plantão arbitrou uma fiança no valor de R$ 2.824,00, equivalente a dois salários mínimos, porém, o valor não foi exibido. O indiciado foi recolhido ao sistema carcerário.

No mesmo dia, um indivíduo procurado por roubo, de 29 anos, foi capturado pela equipe do 10º Baep Polícia Militar, sediada em Piracicaba, durante as celebrações de seu aniversário na Terça-feira de Carnaval, às 19h55. A prisão ocorreu na Rua 10, Jardim São Caetano, no Grande Cervezão, região norte de Rio Claro. O capturado possui um mandado de prisão na 2ª Vara Criminal de Rio Claro, com base no artigo 157 do Código Penal, referente ao crime de roubo.

Na manhã do mesmo dia, por volta das 08h45, a Polícia Militar encontrou o corpo carbonizado de uma mulher na Avenida Saburo Akamine, Jardim Figueira, ao lado de um prédio abandonado de motel, na região oeste de Rio Claro. A identificação da vítima era desconhecida até a última atualização da ocorrência. Durante a investigação, os policiais apreenderam uma carteira de trabalho em nome de um homem, aparentemente sem relação com o caso. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no Necrotério Municipal, localizado na Avenida da Saudade, região sul de Rio Claro, para exame do legista.

Já nesta Quarta-feira de Cinzas (14), um incêndio foi registrado nas primeiras horas da manhã, ao lado de um estabelecimento comercial na Rua 6, entre as avenidas 8 e 10, na região central de Rio Claro. As chamas se intensificaram, levando o Corpo de Bombeiros a ser acionado pelo telefone de emergência 193. A equipe chegou rapidamente ao local com uma viatura Auto Bomba para conter o fogo.