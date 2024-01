A Polícia Civil de Rio Claro registrou um furto de R$ 250,00 ocorrido às 11h00 última sexta-feira, dia 12 de janeiro, em um estabelecimento comercial no bairro Santana. A vítima, uma mulher de 41 anos, relatou que estava no local para a troca de um vidro de porta, deixando o dinheiro no banco de passageiro. Com a chuva, um funcionário manobrou o veículo para o interior do comércio e, ao retornar, a vítima notou o furto no carro, que estava sob monitoramento por câmeras. A ocorrência foi registrada às 16h15 do mesmo dia, na delegacia, no plantão policial.

Houve um caso de furto de uma motocicleta Yamaha, cor preta, placas de Leme-SP, ocorrido em Limeira-SP, no bairro Residencial Granja Machado, no último dia 9 de janeiro. A vítima, um rapaz de 27 anos, de Rio Claro, informou que percebeu o furto após retornar de uma festa de aniversário. A ocorrência foi oficialmente registrada às 15h55 do último dia 12 de janeiro, na Avenida da Saudade, na delegacia, durante o plantão policial da Polícia Civil de Rio Claro.

Em um condomínio em Araras, no último dia 24 de novembro, ocorreu o furto de duas portas e uma torneira dentro de uma residência na Avenida Presidente Costa e Silva, bairro Jardim Narciso Gomes. A vítima, proprietário de 32 anos, de Rio Claro, informou que o autor, seu ex-inquilino de 27 anos, teria cometido o furto ao entregar a residência. O local possui sistema de câmeras, e a ocorrência foi registrada às 14h05 na última sexta-feira, na delegacia na Avenida da Saudade, no plantão policial da Polícia Civil de Rio Claro.

Houve também flagrantes de tráfico de drogas: um ocorreu às 21h15 desse domingo (14) na Avenida 20-BR, Jardim Brasília II, com um acusado de 19 anos detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro. A equipe GAM (Grupo de Apoio Motorizado) avistou dois suspeitos, um dos quais fugiu, enquanto o detido estava com R$ 20,00, 27 porções de maconha e 15 microtubos de cocaína.

Outro flagrante ocorreu às 03h40 desta segunda-feira (15) na Avenida M-35 com a Rua 8, Parque São Jorge, no Grande Cervezão, com um casal, homem de 37 anos e mulher de 32 anos, detido pela Polícia Militar. Foram apreendidos R$ 11,00, microtubos de cocaína, a maioria encontrada na cueca do acusado.

Por fim, um caso de morte ocorreu na manhã do último sábado em uma represa no bairro rural de Cascalho, em Cordeirópolis, próximo de Rio Claro. A vítima, uma mulher de 36 anos, foi resgatada pelos bombeiros, apresentando queimaduras abdominais no corpo. O Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência com viatura de resgate de Limeira e ambulância do Samu, mas a vítima não resistiu e faleceu às 21h30.