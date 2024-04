Um incêndio ocorreu na noite dessa sexta-feira, 12 de abril, em um estabelecimento comercial situado no Jardim Centenário, região oeste de Rio Claro, sem registrar vítimas. O Corpo de Bombeiros, com a viatura Auto Bomba, e a Defesa Civil responderam à ocorrência, empregando 180 mil litros de água para extinguir as chamas. Durante o incidente, uma aglomeração de populares se formou no local até as primeiras horas da madrugada. A Polícia Civil irá investigar as causas do incêndio após o registro da ocorrência.

Uma mulher de 41 anos, procurada pela polícia por tráfico de drogas, foi capturada pela Polícia Militar às 19h00 da mesma sexta-feira, na Rua P-7, Vila Paulista, próximo à região central de Rio Claro. A capturada possui um mandado de prisão em aberto no DECRIM da 4ª RAJ de Campinas-SP, com pena estipulada em 5 anos e 10 meses, no regime semiaberto, pelo artigo 33, relacionado ao tráfico de drogas.

Em outro incidente, um homem de 34 anos, vidraceiro, foi detido em flagrante por violência doméstica, seguido de ameaça, desacato contra a Polícia Militar, resistência e contravenção penal, incluindo vias de fato, no Jardim São Paulo, região oeste de Rio Claro. A vítima, uma cabeleireira de 26 anos, estava com seus filhos menores em um restaurante, onde buscou ajuda dos proprietários devido às ameaças feitas por seu marido, que já a havia agredido com uma faca no mesmo dia. O acusado, demonstrando sinais de embriaguez, insultou os policiais militares e tentou fugir, sendo detido em seguida.

Também na sexta-feira, às 21h00, um roubo a transeunte foi registrado na Rua Samambaia com a Avenida 24, no bairro Santana, região oeste de Rio Claro. A vítima, uma adolescente de 15 anos, relatou que foi abordada por dois indivíduos em uma bicicleta, um dos quais armado, que levaram seu aparelho celular. O pai da vítima compareceu ao plantão policial para relatar o ocorrido.