A equipe do 10º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, sediado em Piracicaba, atendeu a uma ocorrência de um condenado por tráfico de drogas às 18h10 dessa sexta-feira (09). A captura ocorreu nas imediações de um condomínio de alto padrão no bairro Mãe Preta, próximo ao Distrito Industrial.

O procurado, um indivíduo de 40 anos, foi detido pelos policiais com o apoio da Polícia Federal. Ele possuía mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na 1ª Vara no Foro de Santa Fé do Sul-SP, no artigo 33, relacionado ao tráfico de drogas na Lei do Código Penal. O indiciado foi apresentado na delegacia, localizada na Avenida da Saudade, no plantão policial, ficando à disposição da Justiça.

Outra ocorrência envolvendo um capturado ocorreu no Jardim Mirassol. Um procurado de 33 anos foi detido pela Polícia Militar às 18h30 de sexta-feira, nas proximidades da Rodovia Washington Luís (SP-310), ao lado do referido bairro, localizado na região oeste de Rio Claro. Esse indivíduo, que é pedreiro, possuía mandado de prisão na 2ª Vara de Família e Sucessões de Rio Claro.

A terceira captura foi de um indivíduo de 30 anos, procurado por roubo e receptação. A ação da Polícia Militar ocorreu às 20h10, na Avenida Paulista, Jardim Figueira, próximo ao Jardim Panorama, região oeste de Rio Claro. O capturado, que trabalha como ajudante de pedreiro, possuía mandados de prisão no 4º RAJ de Campinas-SP, nos artigos 157 (roubo) e receptação, além do artigo 180 da Lei no Código Penal.

Em outra ocorrência, a Polícia Militar atendeu a um caso de desacato seguido de resistência, contravenção penal e vias de fato às 02h40 deste sábado (10), dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada na Avenida 29, no Bairro do Estádio, região sul de Rio Claro. A autora, uma mulher de 39 anos, foi averiguada pelos policiais.

Conforme relato da vítima, um enfermeiro de 45 anos, a agressora o atacou com tapas no rosto, empurrando-o duas vezes. Além disso, o vigilante na unidade médica também foi vítima de agressão por parte da autora. O filho da agressora chegou desacordado à UPA, sendo trazido ao local por uma pessoa não identificada. O caso foi registrado e está sob investigação policial.