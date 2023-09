A Polícia Civil de Rio Claro registrou um caso de estelionato no valor de R$ 7,5 mil, ocorrido no último dia 12 de setembro, no bairro Vila Elisabeth, próximo à região do BNH. A vítima, um idoso de 71 anos, sofreu o prejuízo. De acordo com o relato da vítima, enquanto caminhava próximo à sua residência, foi abordada por um homem que alegou ter uma entrega para o idoso e exigiu pagamento do frete por meio de cartão de crédito. O suposto entregador tentou passar o cartão em uma maquininha mais de uma vez, resultando em um desconto indevido de R$ 7,5 mil. A ocorrência foi registrada às 09h25 desta terça-feira, dia 19 de setembro, na delegacia local, situada na Avenida da Saudade, no plantão policial.

Outro incidente reportado foi um furto em uma residência, ocorrido na tarde do dia 18 de setembro na Rua P-9, Vila Paulista, na região leste de Rio Claro. A vítima, um homem de 33 anos, teve sua bicicleta Kronus Ultra Aro 29, de cor preta e vermelha, roubada, mesmo estando ela trancada com um cadeado. A ocorrência foi registrada às 10h15 de terça-feira, na delegacia local, também no plantão policial.

Além disso, um furto em um estabelecimento comercial da divisão ambiental foi registrado na madrugada de terça-feira na Rua 21, Jardim Rio Claro, próximo ao Bairro do Estádio, na região sul. A representante da empresa, uma mulher de 50 anos, informou que invadiram o local e levaram diversos itens, incluindo uma serra elétrica, uma serra circular, uma serra tico-tico, quatro plainas, uma bomba de água portátil, uma furadeira elétrica e uma TV Smart de 50 polegadas. A ocorrência foi registrada às 12h15 do mesmo dia na delegacia, no plantão policial.

Outro caso registrado foi o de uma fuga consumada às 16h25 de terça-feira, no Centro de Ressocialização Feminino (CRF) de Rio Claro, localizado na Rua 12 com Avenida da Saudade, próximo à 1ª Cia da Polícia Militar e à sede da Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro, na região sul. Segundo a declarante, uma agente de segurança de 39 anos, uma detenta de 47 anos não retornou da saída temporária na data prevista, que era a última segunda-feira, às 16h00, ao sistema carcerário.

Por fim, um procurado de 34 anos, acusado de furto, foi capturado pela Polícia Militar às 19h00 de terça-feira na Rua 16 com Avenida 17, no bairro Consolação, também na região sul de Rio Claro. O indivíduo estava em posse de uma bicicleta e em atitude suspeita próximo a um ponto de venda de drogas no bairro. Ele possuía um mandado de prisão relacionado ao artigo 155 (furto) do Código Penal.