Foto: Reprodução Facebook

A Polícia Civil de Rio Claro investiga a morte do idoso Ilton Francisco Santana, 66 anos, que teria ocorrido após uma suposta agressão.

A reportagem do JC conversou com Edson Aparecido Santana, irmão da vítima que relatou que Ilton havia chegado na segunda-feira (23) na casa onde reside no bairro Bela Vista com o olho inchado. “Na terça (24) pela manhã o encontramos caído em seu quarto com alguns corte no rosto e sangrando, onde acionamos o SAMU que o levou por volta das 08h20 até o pronto socorro municipal, ficando sob cuidados médicos até a hora do seu óbito por volta das 21 horas”, falou Edson.

O irmão do idoso disse para a reportagem que populares o informaram que seu irmão frequentava um bar situado na rua 1, área central, e que alguém o teria agredido fisicamente no final da tarde de segunda (23), vindo a bater a cabeça no chão, gerando lesões de traumatismo crânio-encefálico. “A Polícia Civil está investigando o caso e vai interrogar as pessoas desse estabelecimento. Quem tiver alguma informação sobre o que aconteceu com meu irmão, peço que denunciem e procurem a Polícia.

O velório acontece a partir das 13 horas no velório municipal e o seu sepultamento ocorrerá às 16 horas no Cemitério São João Batista.