A Polícia Civil de Rio Claro registrou um furto no bairro Inocoop, onde duas bicicletas foram subtraídas de um condomínio na Avenida 1-JI, região sul, no último dia 23 de dezembro, às 10h30. A vítima, um homem de 58 anos, informou que as bicicletas eram de modelo aro 29, sendo uma preta e a outra branca. O condomínio possui sistema de câmeras, e as imagens serão disponibilizadas com autorização policial, conforme informado pelo setor de administração. O registro da ocorrência foi realizado às 08h25 dessa sexta-feira (15), na delegacia, no plantão policial.

Outro episódio de furto ocorreu na igreja da Associação Brasileira de A Igreja de Jesus Cristo, situada no bairro Consolação, região sul de Rio Claro, no último dia 7 de dezembro. De acordo com o declarante, um homem de 61 anos, os autores invadiram o local e levaram mesas e cadeiras. O registro da ocorrência foi efetuado às 11h10 dessa sexta-feira, na delegacia, no plantão policial.

Além disso, foi registrado um roubo de celular contra um transeunte no dia 8 de dezembro, na Rua 1, próxima à igreja São José, no bairro Vigorelli, em Santa Gertrudes. O menor de 17 anos foi abordado por um trio de assaltantes que, ameaçando agressão, roubaram seu aparelho celular. A mãe da vítima, uma mulher de 38 anos, relatou que dois dos assaltantes estavam de boné, e um deles vestia uma camisa clara. O registro da ocorrência foi feito às 11h30 dessa sexta-feira, na delegacia, no plantão policial.