A Polícia Militar de Rio Claro foi acionada às 06h50 dessa segunda-feira (19 de fevereiro) para atender a uma ocorrência de homicídio nas proximidades de uma obra em construção na Rua M-22, no bairro São José, região norte, no Grande Cervezão. A vítima, identificada como Carlos Machado de Lima, de 32 anos, de pele parda, foi encontrada sem vida com ferimentos na cabeça, sendo a autoria do crime desconhecida.

De acordo com informações fornecidas pela ex-esposa da vítima, Lima era natural do estado de Alagoas e estava em situação de morador de rua. No local do crime, foram apreendidos R$ 20,00, um taco de beisebol envolto com corrente na extremidade e danificado na parte inferior. O corpo foi descoberto ao lado de uma poça de sangue, com um tijolo apresentando marcas do mesmo fluido. Esse trágico episódio representa o quarto homicídio ocorrido no início deste ano de 2024 em Rio Claro, com o registro da ocorrência feito às 08h40 na delegacia no plantão policial no mesmo dia.

Outro caso que demandou a atenção policial foi uma ocorrência de morte suspeita registrada às 08h30 dessa segunda-feira, em uma residência localizada na Avenida 6, no bairro Santa Cruz, próximo à região central de Rio Claro. Um idoso de 69 anos foi encontrado sem vida, sentado em uma cadeira na cozinha. Uma testemunha, ao não conseguir contato com a vítima pelo celular, acionou a polícia através do número 190. Na residência, o odor forte indicava que o corpo estava em estado de putrefação há três dias.

Em uma operação de combate ao tráfico de drogas, a equipe do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) da Polícia Militar, com sede em Piracicaba, efetuou a captura de um ceramista de 23 anos na Avenida São Paulo, no Jardim Conduta, em Santa Gertrudes, região de Rio Claro. A prisão ocorreu às 22h50 de segunda-feira. O indivíduo, procurado por mandado de prisão na Comarca de Cordeirópolis, no artigo 33 por tráfico de drogas, foi recolhido ao sistema carcerário.