No dia 13 de dezembro, às 10h40, a Polícia Militar de Rio Claro atendeu a uma ocorrência de um indivíduo capturado por estelionato dentro do Poupatempo, localizado na Avenida Conde Francisco Matarazzo, Vila Paulista. O capturado possuía mandado de prisão no artigo 171 (estelionato), na 1ª Vara Criminal de São Roque-SP, sendo liberado por alvará de soltura. Além disso, há um mandado de prisão na 1ª Vara Criminal de Planaltina-GO, envolvendo os artigos 171, 155 (furto), 157 (roubo e violência doméstica), e outro no artigo 171, na Vara Unida, na cidade de Simões-PI, resultando no retorno do indivíduo ao sistema carcerário.

Em Analândia, um furto de aparelho celular ocorreu no dia 5 de dezembro, em um barracão utilizado como marcenaria e residência, localizado na Rua 3, Jardim das Laranjeiras. A vítima, um idoso de 81 anos, ao retornar de um restaurante, constatou o furto. A ocorrência foi registrada às 08h45 do dia 13 de dezembro, na delegacia, no plantão policial.