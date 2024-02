A Polícia Militar de Rio Claro atendeu a uma ocorrência de flagrante de furto em um estabelecimento comercial, mais especificamente em um escritório de advocacia, às 03h55 desta segunda-feira, 19 de fevereiro, na Avenida 11, bairro Saúde, próximo à região central. O acusado, um lavador de carros de 31 anos, foi detido pelos policiais. O indivíduo havia separado um aparelho de TV para o furto, com a intenção de trocá-lo por entorpecentes, uma vez que é usuário de drogas.

A vítima, um advogado de 52 anos, foi informada sobre o andamento do furto pela empresa de segurança, que monitorava o local por meio do sistema de câmeras.

No domingo, 18 de fevereiro, um homicídio foi registrado por volta das 17h35 em um bar na Rua Silvio Passetto, Vila Nossa Senhora Aparecida, região central de Ipeúna. A vítima, Valdir Cirilo de Moura, de 42 anos, foi fatalmente atingida por facadas desferidas pelo acusado, cujo primeiro nome foi identificado pela Polícia Militar. O agressor fugiu imediatamente após o crime. A vítima apresentava ferimentos na testa, no peito e uma lesão defensiva em uma das mãos. A esposa do autor, localizada em sua residência em Ipeúna, informou à polícia que ele entrou em contato por telefone, se despediu e confessou ter cometido um ato impensado. Valdir foi socorrido pela ambulância do Samu, mas faleceu ao chegar à unidade médica.

No final da manhã de domingo, também foi registrado um acidente com uma aeronave no Aeroclube de Rio Claro, na Avenida Presidente Kennedy, região sul. A aeronave, de matrícula PP-HLS e registrada no nome do Aeroclube de Rio Claro, virou de cabeça para baixo, resultando em ferimentos leves para o piloto e o instrutor de voo, conforme informações obtidas no local.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) será responsável pela investigação do incidente, utilizando técnicas específicas para coleta, confirmação de dados, preservação de elementos e verificação dos danos causados à aeronave. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) confirma o registro da aeronave em nome do Aeroclube de Rio Claro. O Cenipa assegura que a conclusão das investigações será realizada no menor prazo possível.