A Polícia Civil de Rio Claro registrou um furto ocorrido às 17h00 dessa segunda-feira (05), no estacionamento do pátio de um supermercado localizado na Avenida 24-A, Vila Alemã. A vítima, um supervisor de 40 anos, compareceu ao plantão policial para relatar o incidente, informando que sua bicicleta azul, marca Frontier, aro 29, foi subtraída enquanto estava estacionada no local. Ao retornar, notou a ausência do veículo e encontrou a trava no chão, evidenciando a ação criminosa.

No mesmo dia e no mesmo horário, a Polícia Militar capturou uma mulher de 32 anos, procurada por extorsão, na Avenida 22, bairro Santa Cruz, próximo à região central de Rio Claro. Os policiais a abordaram devido a comportamento suspeito próximo a uma papelaria, apreendendo dois cartões bancários e uma cédula de identidade com nome falso. A capturada possuía mandado de prisão pelo crime de extorsão, conforme o artigo 158 do Código Penal, expedido pela Vara Criminal do estado do Rio de Janeiro. Ela foi recolhida ao sistema carcerário.

No período da manhã de segunda-feira, por volta das 10h35, foi registrado o furto de 2 mil litros de óleo diesel em uma empresa de comércio de minérios, localizada na Estrada da Fazenda Santa Rosa, Distrito da Assistência, região rural de Rio Claro. Uma quadrilha realizou o crime, aproveitando-se do local deserto. Os criminosos ainda desfrutaram de um churrasco e pescaram no rio antes de fugir. Os itens levados incluíram 2 mil litros de óleo diesel, um sistema de DVR de câmeras e quatro bombas da empresa. O representante da empresa, de 40 anos, conseguiu recuperar as imagens do furto, apesar da tentativa da quadrilha de danificar o sistema de câmeras.

Por fim, durante a Operação Impacto, as equipes de TOR realizavam patrulhamento na SP-304 e SP-191, na região de Santa Maria da Serra/SP, quando receberam informações de um possível furto de veículo nas proximidades da ponte do Rio Tietê. Ao se deslocarem para o local, encontraram um veículo de carga, um MB/Axor 2041, tracionando um semi-reboque, parado às margens da rodovia. Ao se aproximarem, o condutor tentou fugir, mas foi contido pela equipe.

Durante a abordagem, dois indivíduos foram detidos enquanto carregavam dois galões cheios de combustível (óleo diesel) e uma mangueira. Após buscas nas proximidades, foram encontrados mais sete galões cheios. O motorista do veículo confessou ter vendido 100 litros por R$ 300,00. Os outros indivíduos alegaram que a prática de venda por motoristas de veículos de carga é comum, pagando R$ 3,00 por litro de óleo diesel. Diante dos fatos, todos foram detidos e conduzidos ao Plantão Policial de Botucatu/SP, onde o condutor foi autuado por furto, e os demais por receptação, sendo recolhidos à carceragem local.