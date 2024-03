A Polícia Militar de Rio Claro foi acionada para atender a um trágico incidente de atropelamento por volta das 12h15 dessa quinta-feira, dia 14 de março, na interseção da Avenida M-25 com a Rua M-8, localizada no bairro Cervezão. Rigoberto Nascimento Almeida, de 57 anos, foi a vítima fatal desse acidente, sendo atropelado por um motociclista.

O condutor da motocicleta, um homem de 37 anos, pilotava uma Yamaha Crosser Z ABS de cor bege, com placas do Rio de Janeiro-RJ, quando o incidente ocorreu. De acordo com relatos do condutor, um veículo van cruzou a Rua M-8 no momento do acidente. Vale ressaltar que o local está equipado com um sistema de câmeras de vigilância para auxiliar nas investigações.

Posteriormente, na Avenida 4, no bairro Terra Nova, situado na região sul de Rio Claro, a Polícia Militar conseguiu capturar um indivíduo procurado, de 38 anos, que é cabeleireiro e estava envolvido em um caso de receptação. Ele estava em companhia de outro suspeito em um ponto de venda de drogas no bairro. O capturado tinha um mandado de prisão relacionado ao crime de receptação, de acordo com os artigos 180 do Código Penal e os artigos 44 e 46, e foi encaminhado de volta ao sistema carcerário.

Mais tarde, dois casos de flagrante de tráfico de drogas foram registrados pelas autoridades. O primeiro ocorreu por volta das 21h30 na Avenida 70-A com a Rua 9-A, no bairro São Miguel, onde uma mulher de 30 anos foi detida pela Guarda Civil Municipal de Rio Claro com quatro pedras de crack e 17 microtubos de cocaína, parte dos entorpecentes estando ocultos em suas vestes íntimas.

O segundo flagrante de tráfico teve lugar às 21h00 na Avenida 22-BR com a Estrada dos Costas, no Jardim Brasília I, na região sul da cidade. Um jovem de 22 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal de Rio Claro com R$ 17,00, 21 microtubos de cocaína e 21 porções de maconha, sendo parte da droga encontrada em sua cueca. Ele também foi encaminhado ao sistema carcerário.

Na sequência, um flagrante de furto foi registrado às 23h55 em um sítio no Jardim Veneza, na região oeste de Rio Claro. Um homem de 52 anos foi detido pelo arrendatário do local após ser flagrado furtando uma ovelha da raça Doper, pesando três arrobas e avaliada em R$ 1,5 mil. A Guarda Civil Municipal de Rio Claro atendeu à ocorrência.

Por fim, um flagrante de embriaguez ao volante seguido de colisão foi registrado por volta das 15h50 na SP-127, na Rodovia Fausto Santomauro, na pista norte entre Rio Claro e Piracicaba. Um homem de 47 anos, que conduzia uma motocicleta Yamaha Crosser branca, placas de Rio Claro, e estava sem seguro, se envolveu em uma colisão com um carro. Ele foi detido pela Polícia Rodoviária, e uma fiança no valor de R$ 2.824,00 foi estabelecida, porém não foi paga, resultando em sua permanência à disposição da Justiça.