A Polícia Civil de Rio Claro registrou um furto de aparelho celular em uma empresa localizada na Avenida Brasil, Distrito Industrial, no último dia 7 de fevereiro, por volta das 09h00. A vítima, uma mulher de 36 anos e auxiliar de limpeza, relatou que havia guardado seu celular no armário do vestuário feminino durante seu turno de trabalho. Ao retornar duas horas depois, constatou o furto do aparelho. O incidente foi comunicado à polícia e registrado oficialmente às 09h45 do Domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro, no plantão policial.

No dia 9 de fevereiro, por volta das 15h20, um advogado de 43 anos teve duas pistolas furtadas em frente a um estande de tiro na Rua 1, região central de Rio Claro. A vítima estacionou o veículo em frente ao estande, que estava fechado, e foi até a padaria. Ao retornar, percebeu o furto das duas armas e identificou sinais de arrombamento em uma das portas do carro. O registro oficial dessa ocorrência foi feito às 11h05 do mesmo dia, no plantão policial.

Um flagrante de tráfico de drogas ocorreu às 10h25 do último domingo na Avenida Otoni Piva, em Brotas, região de Rio Claro. Um indivíduo de 25 anos foi detido pela Polícia Militar, e no local foram apreendidos 311 microtubos de cocaína e R$ 44,00. A ação teve lugar em um ponto conhecido como ponto de venda de drogas.

No contexto do Carnaval, um flagrante de embriaguez ao volante foi registrado às 20h25 dessa segunda-feira, dia 12 de fevereiro, na Avenida Tancredo Neves com a Rua 22, Jardim Mirassol, região oeste de Rio Claro. O acusado, um homem de 58 anos, foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM). A vítima, uma ciclista de 33 anos, sofreu ferimentos leves e foi socorrida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Avenida 29, no Bairro do Estádio, região sul de Rio Claro. O indiciado, que conduzia um Ford Fiesta preto com placas de Rio Claro, admitiu ter ingerido dez latinhas de cerveja. Alegou que a ciclista, ao sair de um posto de gasolina, teria entrado na sua frente. O crime é afiançável em R$ 2 mil, valor que o indiciado afirmou estar disposto a pagar.