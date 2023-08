Confira as ocorrências das últimas horas diretamente do plantão policial com o repórter Gilson Santulo.

Capturado no bairro

A Polícia Militar de Rio Claro atendeu a ocorrência de um condenado capturado às 17h25 desta segunda-feira (14 de agosto) na interseção da Avenida Ulysses Guimarães com a Avenida 62-A, no bairro São Miguel. O procurado, de 35 anos, foi capturado com base nos artigos 35 e 40, referentes a crimes contra a defesa do consumidor, conforme estabelecido no Código Penal. O capturado possui um mandado de prisão preventiva emitido pela 2ª Vara Criminal no Fórum de Rio Claro.

Capturado por estelionato

Um indivíduo procurado, com 33 anos de idade, por estelionato, foi capturado pela Polícia Militar às 19h25 da segunda-feira na Avenida 70, no bairro Recanto Paraíso, na região oeste de Rio Claro. O capturado possuía um mandado de prisão emitido pela 3ª Vara Criminal no Fórum de Rio Claro, com base no artigo 171 do Código Penal, que trata de estelionato. A pena imposta era de 1 ano, 7 meses e 1 dia.

Flagrante: filho ameaça o pai

Um caso de flagrante de lesão corporal seguida de ameaça foi registrado às 20h45 da segunda-feira na Rua 22, no Bairro do Estádio, na região sul de Rio Claro. Um indivíduo de 23 anos, acusado de agredir seu pai de 51 anos com um chute no peito, foi detido pela Polícia Militar. O acusado foi detido depois de ameaçar o pai de morte e teve que ser levado a uma unidade médica devido a dificuldades respiratórias. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

Flagrante em salão

Um flagrante ocorreu em um salão de festas e eventos no início desta madrugada de terça-feira (15 de agosto) na Rua 14, no Bairro do Estádio, na região sul de Rio Claro. Uma mulher de 50 anos foi detida pela Polícia Militar após ser rendida por dois homens que a avistaram pelo sistema de monitoramento do local. Um outra mulher conseguiu fugir após escalar o muro do local. Os policiais apreenderam uma faca, carne bovina (4 Kg de contra filé) e filé de frango (1,5 Kg). A acusada informou aos policiais que estava procurando itens para furtar e trocar por drogas.