Furto no comércio

A Polícia Civil de Rio Claro registrou ocorrência de furto no comércio durante a madrugada desta quinta-feira (19) na Rua 5, região central. De acordo com a vítima, um comerciante de 43 anos, a empresa que realiza a segurança privada informou que seu estabelecimento comercial estava sem sinal de internet. No início da manhã, ao chegar no local, constatou ação de furto na rede de distribuição de energia elétrica, sendo quatro disjuntores e 20 metros de fios e cabos. O autor do furto teria escalado o muro para ter acesso ao estabelecimento comercial. A ocorrência foi registrada na delegacia localizada na Avenida da Saudade, no plantão policial.

Roubo de veículo

Roubo de caminhonete Fiat Fiorino Flex branca foi registrado às 9h30 da manhã de quinta-feira (19) na Avenida 5, Jardim Guanabara I, região sul de Rio Claro. A vítima, o motorista, de 59 anos, foi abordada por um homem em uma caminhonete Chevrolet Montana. Ele fez menção de estar com uma arma de fogo e obrigou-o a parar. O acusado, magro, alto, vestia jaqueta na cor vermelha, com aparência de ter aproximadamente 20 anos, levou a caminhonete. Seu comparsa fugiu na Montana que abordaram a vítima. O veículo roubado tem bloqueador e foi abandonado na Avenida 14, Jardim Novo II, bairro vizinho de onde ocorreu o fato.

Furto de veículo

Furto de caminhonete MMC L 200 3.2 D branca foi registrado às 9h15 da manhã de quinta-feira (19) na Rua 9 com Avenida 1, região central de Rio Claro. A vítima, o motorista de 24 anos, estacionou o seu veículo para visitar um amigo de faculdade. Foi quando houve o furto. No local, um escritório de advocacia, câmeras de segurança gravaram a ação do furto.

Capturado por roubo

Procurado pela Justiça foi capturado às 15h15 de quinta-feira (19) na Rua 14, Vila do Rádio, próximo à região central de Rio Claro. O homem de 27 anos, tem mandado de prisão na 1ª Vara Criminal no Fórum de Rio Claro por roubo, artigo 157 na Lei no Código Penal.

Furto, veículo Gol

Furto de veículo Gol 1000 branco, placa de Araras, foi registrado às 16h de quinta-feira (19) na Avenida 11 com Ruas 7 e 8, região central de Rio Claro. A vítima, um mulher de 29 anos, estacionou o carro, seguiu ao seu trabalho e ao retornar constatou a ação de furto. Dentro do automóvel havia carteira, bolsa, dois cartões de crédito, óculos de sol e R$ 15,00.