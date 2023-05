Confira as ocorrências das últimas horas diretamente do plantão policial com o repórter Gilson Santulo.

Furto de esmerilhadeira

A Polícia Civil de Rio Claro registrou furto de esmerilhadeira na cor verde ocorrido no início da tarde desta quinta-feira (11), em uma agência de publicidade localizada na Rua 5, região central da cidade. A vítima, um homem de 43 anos, está a trabalho no local. No seu horário de almoço, deixou seu ajudante no endereço. Ao retornar, verificou o desaparecimento da ferramenta, bem como a ausência do servente, suspeito do furto.

Furto de celular

Furto de aparelho celular aconteceu às 10h20 da manhã desta quarta-feira (10) próximo a uma banca de jornais e revistas, localizada na Rua 8, bairro Santa Cruz, região central de Rio Claro. Segundo a vítima, um homem de 51 anos, a ação pode ter ocorrido enquanto ele conversava com um conhecido. A ocorrência foi registrada às 22h05 desta quinta-feira (11), no plantão policial.

Furto de fios e cabos

Furto de 1 metro de cabo aconteceu na manhã de quinta-feira (11) em um local com obras na Avenida M-17, bairro Cervezão, região norte de Rio Claro. Segundo a vítima, um homem de 48 anos, a quantidade de cabo citada, mais o relógio de energia elétrica no poste de iluminação, foram levados do local. A ocorrência foi registrada às 17h40 desta quinta-feira (11), no plantão policial.

Outro furto de fiação elétrica aconteceu na manhã do último dia 30 de março, na Avenida 46, Alto do Santana, região leste de Rio Claro. Segundo a vítima, um homem de 50 anos, indivíduos teriam escalado um local que daria acesso ao seu imóvel e furtaram cerca de 400 metros de fios e cabos. A ocorrência foi registrada às 16h45 desta quinta-feira (11), no plantão policial.

Capturado, artigo 121

Procurado de 57 anos foi capturado pela Polícia Militar às 15h15 desta quinta-feira (11) na Rua 19-MP, bairro Mãe Preta, próximo ao Distrito Industrial de Rio Claro. O capturado tem mandado de prisão no regime fechado de 13 anos, com validade até 26 de novembro de 2038 no artigo 121, tentativa de homicídio e homicídio na Lei do Código Penal.