Confira as ocorrências das últimas horas diretamente do plantão policial com o repórter Gilson Santulo.

Flagrante de roubo

A Polícia Militar atendeu ocorrência de flagrante de roubo às 16h45 desta terça-feira (23) em um supermercado localizado no Jardim Paulista, na cidade de Santa Gertrudes. O indiciado, de 33 anos, durante a ação de roubo foi contido e trocou empurrões com a vítima. Na delegacia o acusado alegou aos policiais estar sob efeito de bebida alcóolica e não se recorda dos fatos. O indiciado ficou à disposição da Justiça.

Apreensão de motocicleta

A Polícia Militar de Rio Claro apreendeu motocicleta NX 4 Honda Falcon preta, sem placa, às 18h desta terça-feira (23) na Rua 25, no Jardim Paineiras. O veículo apreendido estava com chassi e motor suprimidos. O adolescente de 15 anos que conduzia o veículo foi apreendido e apresentado no plantão policial. Sua mãe foi acionada e esteve na delegacia da Polícia Civil de Rio Claro, onde as devidas providências foram tomadas.

Furto de veículo

Furto de caminhonete Toyota branca 0KM, sem documentação e sem placas, aconteceu às 15h da última segunda-feira, dia 22, na Avenida Bad Bassiti, Jardim Panorama, em São José do Rio Preto (SP). Segundo a vítima, de 45 anos, ao ser descarregado caminhão cegonha da montadora no local especificado, houve o furto do veículo. A ocorrência foi registrada no 5º Distrito Policial de São José do Rio Preto e a comunicação do fato no plantão policial permanente de Rio Claro às 14h30 desta terça-feira (23).

Tráfico de drogas

A Polícia Militar apreendeu o valor de R$ 13.492,00 em uma sacola no interior do porta-luvas de um veículo Fiat Palio que teria saído de Piracicaba. O fato ocorreu às 11h50 da manhã desta terça-feira (23), na Rua 14 com Avenida 17, bairro Consolação, região sul de Rio Claro. O investigado de 27 anos foi averiguado pelos policiais e relatou que o dinheiro seria do tráfico de drogas. Na delegacia, mudou a versão e informou que o valor seria para pagar uma moto que ele iria comprar. Foi questionado pelos policiais como iria levar a moto, já que estava sozinho no veículo quando foi abordado. O indiciado então relatou que iria pagar antes para não perder a oferta e viria buscar mais tarde. Por ter sido preso e processado anteriormente por tráfico de drogas, o valor foi apreendido pela polícia como também seu celular para que o fato fosse melhor apurado.