Acusado de ser o autor de homicídio no bairro Maria Cristina, em Rio Claro, foi preso em Araras. No imóvel Polícia Civil encontrou aproximadamente R$ 150.000,00

Foi desencadeada na manhã desta terça-feira (6) a operação ‘Morten Nocte’. Coordenada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Rio Claro, a ação contou com o apoio de equipes da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), CPJ (Central de Polícia Judiciária), Delegacia de Polícia de Itirapina e Delegacia de Polícia de Brotas.

O principal alvo foi o acusado de ser o autor de um homicídio no dia 24 de dezembro do ano passado, véspera de Natal, no bairro Maria Cristina. Chegou-se até esse indivíduo, 20 anos, após integração de informações da DIG, CPJ e Polícia Militar. Ele foi encontrado em uma residência, que fica dentro de um condomínio fechado, em Araras. No local as equipes também se depararam com outras pessoas que segundo o delegado responsável pelo caso, Dr. Alexandre Socolowski, serão importantes no andamento de outras investigações já que o principal alvo também é investigado em outros seis homicídios também em Rio Claro sempre com mesmo ‘modus operandi’. Execução e veículo queimado após os fatos.

No imóvel, foram apreendidos vários celulares e aproximadamente R$ 150.000,00. Realizada a captura de procurado, o mesmo foi trazido para a sede da DIG em Rio Claro e encaminhado para a carceragem onde permanecerá preso à disposição da Justiça.

Relembre o homicídio referente a operação ‘Morten Nocte’

O assassinato de David Willian Pinheiro Rodrigues, 34 anos aconteceu por volta das 22h30 do dia 24 de dezembro na Avenida 14, bairro Maria Cristina. Consta no boletim de ocorrência que, quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou David já sem vida, com vários tiros, dentro de um veículo Peugeot que pertencia a ele.

Em contato com a esposa dele, a mesma afirmou que presenciou tudo junto com a filha de dois anos e que, com o intuito de proteger a criança, abriu a porta do carro e saiu correndo quando o companheiro começou a ser baleado. Além disso, em depoimento, ela apontou um homem morador das proximidades como sendo o autor do homicídio e disse que, após matar David, correu em direção a uma área com mato.

David Willian Pinheiro Rodrigues, 34 anos, foi baleado e morto na frente da esposa e da filha

Em relação à motivação, a esposa comentou como se deram os fatos que antecederam o crime. Afirmou que estavam na casa da mãe de David e que, ao longo do domingo, meninos do bairro estavam fazendo arruaça com motocicletas. Contou que em determinando momento David foi até eles e pediu que parassem com a bagunça. Pontuou que a conversa foi amistosa e que pararam de andar de moto no local. Já à noite decidiram sair para ir até a casa da tia de David, mas que neste momento um veículo Astra passou em alta velocidade bem próximo à calçada onde estava a filha de 2 anos do casal. Quem estava ao volante era um morador das proximidades. Pouco tempo depois esse motorista voltou e teve a mesma atitude, o que motivou David a pegar o carro e ir atrás dele para tirar satisfação. Minutos depois David teria voltado dizendo que não tinha alcançado o motorista do Astra. O casal e a filha entraram no carro e logo na sequência a esposa viu o motorista do Astra em pé, do lado de fora do automóvel e com uma pistola apontada para David. Diante dos disparos, ela só teve tempo de correr.