A Polícia Civil de Rio Claro através de Delegacia de Investigações Gerais (DIG) prendeu na manhã de hoje (21) mais um indivíduo envolvido na ação de roubo que terminou com um jovem de 18 anos baleado na cabeça no dia 14 de novembro no Jardim São Paulo. O investigado foi detido próximo a sua residência no Jardim das Nações. Já na delegacia o indivíduo inicialmente negou qualquer participação no crime, porém, ao ter ciência do conteúdo das investigações, admitiu ser um dos autores do roubo mas nega que o tiro que atingiu o jovem tenha sido efetuado por ele.

1ª prisão

A primeira prisão ocorreu no dia 2 de dezembro no Terra Nova. De acordo com Alexandre Socolowski, delegado responsável pelo caso, imagens de câmera de segurança, juntamente com um trabalho de investigação dos profissionais da delegacia levaram até o indivíduo que tinha em sua posse centenas de eppendorfs vazios e mais de R$ 18 mil reais. No comércio do investigado foi apreendido a máquina onde foi passado o cartão de uma das vítimas e duas máquinas caça-níqueis. A prisão temporária dele foi convertida em preventiva porém ele segue negando participação.

Trabalhos seguem

As equipes da DIG seguem a investigação para localizar o terceiro envolvido na ação de roubo e para concluir de onde partiu o disparo que feriu o jovem.

A vítima

Vinicius Mackoviak Costa Pagano ficou um mês internado e passou por duas cirurgias. Ele saía de um barzinho com amigos quando pelo local aconteceu uma ação de roubo. O jovem acabou baleado na cabeça.