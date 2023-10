A Polícia Civil de Rio Claro registrou um caso de furto de uma motocicleta Honda CG 125 Titan KS azul às 19h10 na última terça-feira, 17 de outubro, na Rua M-7, no bairro Cervezão. A vítima, um homem de 46 anos, informou que havia mantido uma conversa via WhatsApp com um interessado na compra de sua motocicleta. O indivíduo interessado compareceu ao local e convenceu a vítima a entregar o veículo, prometendo realizar um pagamento via PIX no valor de R$ 6 mil. Contudo, o pagamento nunca foi efetuado, levando a vítima a registrar a ocorrência na mesma noite na delegacia, localizada na Avenida da Saudade, no plantão policial.

Em outro incidente, um furto de um cadeado de pequeno porte foi registrado às 20h00 na última terça-feira na Avenida 15, no bairro Consolação, região sul de Rio Claro. Um casal de moradores em situação de rua foi detido pela vítima, um homem de 48 anos. A Polícia Militar atendeu à ocorrência. Segundo a vítima, ele acionou a polícia através do número 190, após o morador de rua retirar a grade de proteção do hidrômetro em sua residência. O indivíduo informou ser usuário de crack e alegou que pretendia vender o cadeado furtado para adquirir alimentos.

Um terceiro caso envolve a captura de um indivíduo procurado por furto pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro. A prisão ocorreu no início da madrugada dessa quarta-feira, 18 de outubro, na Avenida 9, na região central de Rio Claro. O capturado possuía um mandado de prisão datado de 26 de setembro deste ano, com uma pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias em regime semiaberto, pelo crime de furto, conforme o artigo 155 do Código Penal.

Além disso, houve a captura de um indivíduo procurado por roubo, de 26 anos, que se apresentou voluntariamente às 15h45 de quarta-feira na delegacia no plantão policial da Polícia Civil de Rio Claro, estando ao lado de seu pai. O capturado tinha um mandado de prisão relacionado ao artigo 157 do Código Penal, referente ao crime de roubo.

Finalmente, um caso de furto seguido de danos foi registrado às 22h35 de quarta-feira na Rua 1 com Avenida 2, na região central de Rio Claro. A vítima, um motorista de 50 anos, estacionou seu veículo Gol prata, com placas de Rio Claro, entre 14h00 e 22h35 para ir ao trabalho. Quando retornou, descobriu que duas placas haviam sido furtadas e que o pneu dianteiro havia sido danificado com uma faca.

Outro incidente envolveu um caso de estelionato seguido de roubo de um aparelho celular, ocorrido às 13h45 de quarta-feira na Rua 20, em frente a uma oficina de auto freios, no bairro Consolação, na região sul de Rio Claro. A vítima, um homem de 33 anos, anunciou a venda de um aparelho celular iPhone em um aplicativo do Facebook, onde um intermediário informou ter uma compradora interessada. A suposta compradora, acompanhada de seu companheiro, compareceu ao local de trabalho da vítima. A mulher alegou ter feito um pagamento via transferência PIX, mas a vítima não pôde comprovar o pagamento. Posteriormente, o casal agrediu a vítima e roubou o celular antes de fugir do local.