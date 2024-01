A Polícia Militar de Rio Claro atendeu a uma ocorrência de acidente com vítima fatal, provavelmente um atropelamento, ocorrido às 16h35 dessa terça-feira (30) no quilômetro 174, na pista norte no sentido Capital ao Interior, na SP-310, Rodovia Washington Luís. Uma mulher grávida de 39 anos foi identificada e faleceu após ser atropelada por um caminhão.

De acordo com o relato do motorista, que trafegava na faixa de rolamento número 2, ele avistou a vítima no canteiro central. Ao buzinar para alertá-la, a mulher, segundo o condutor, teria se jogado à frente do caminhão, resultando em seu óbito. A Polícia Civil não descarta a possibilidade de atropelamento, enquadrando-o no artigo 302 do Código Penal como homicídio culposo, sem intenção.

Na mesma região de Rio Claro, a Polícia Rodoviária apreendeu um caminhão Mercedes Benz amarelo, com placas de São João da Boa Vista-SP, na noite dessa terça-feira, durante uma fiscalização no quilômetro 181, na SP-310, Rodovia Washington Luís. O veículo, fruto de roubo, foi apreendido após o condutor fugir para um matagal. O motorista do caminhão, em atitude suspeita na pista sul no sentido Interior à Capital, ao receber ordem de parada dos policiais, desceu do veículo e evadiu-se para o matagal.

O caminhão foi roubado em 25 de janeiro na região próxima à cidade de Altinópolis-SP, transportando uma carga de 670 caixas de margarina. O motorista, vítima de sequestro relâmpago, foi amarrado e libertado por trabalhadores rurais naquela região.

Em um outro registro, um furto no valor de R$ 750,00 de uma conta bancária via aplicativo foi notificado às 10h00 de terça-feira no bairro Consolação, região sul de Rio Claro. A vítima, uma jovem de 25 anos, afirmou que o valor foi subtraído de sua conta no aplicativo Caixa Tem, após ela receber uma mensagem via SMS. A ocorrência foi registrada às 17h20, na delegacia no plantão policial, na Rua 12 com a Avenida da Saudade, na Polícia Civil.