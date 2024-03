Na terça-feira, 12 de março, às 18h30, a equipe do 10º Baep da Polícia Militar, com base em Piracicaba, atendeu a uma ocorrência de intervenção policial no Jardim Progresso, situado no Grande Cervezão, região norte de Rio Claro. A ação visava deter os autores de um roubo envolvendo um veículo Golf 1.6, cor preta. Durante a abordagem, um dos acusados disparou contra os policiais, que, agindo em legítima defesa, resultou na morte do assaltante no local. Seu comparsa conseguiu escapar.

Os policiais apreenderam dois aparelhos celulares, duas pistolas e um fuzil, além de recuperarem o Golf roubado, cujas placas eram de Rio Claro. O veículo foi encontrado mais tarde na Estrada do Sobrado, na região norte da cidade.

Até o início desta manhã (13), o corpo do assaltante falecido permanecia sem identificação, conforme registrado na ocorrência.

Outro incidente ocorreu no mesmo dia, às 15h30, quando a Polícia Civil de Rio Claro foi acionada para registrar um furto em residência na Rua M-2, na Vila Martins, próximo ao Lago Azul. A vítima, uma mulher de 52 anos, relatou que um indivíduo entrou em sua casa, que estava vazia no momento, levando um aparelho celular, uma TV e óculos de sol. A ocorrência indicava que o autor do furto deixou cair um par de óculos de sol e teria escalado o muro da residência.

Já na madrugada seguinte, por volta de 01h10, foi registrado um roubo seguido de sequestro relâmpago na Avenida 13, nas proximidades das Ruas 16 e 17, no bairro São Benedito, próximo à região central de Rio Claro. O cabeleireiro de 58 anos, vítima do incidente, teve um prejuízo de R$ 6 mil. Os criminosos, a bordo de um Gol antigo de cor marrom, abordaram a vítima, que conduzia uma motocicleta Honda CG 160 Fan, de cor cinza e placas de Rio Claro. Um dos assaltantes, portando uma arma branca na cintura, ordenou que a vítima os seguisse até um “barraco” no Jardim Novo Wenzel. Lá, um homem transgênero efetuou saques no valor total de R$ 6 mil usando o cartão da vítima. Antes de liberarem a vítima com sua motocicleta, tentaram realizar transferências via Pix, mas devido à instabilidade do aplicativo, desistiram da tentativa.

Na terça-feira, às 07h15, foi registrado um roubo de veículo. Uma professora de 46 anos teve seu carro, um Toyota prata com placas de Piracicaba, roubado na Rua 9-B, no bairro Bela Vista, região leste de Rio Claro. Dois assaltantes de pele parda e um branco, armados, abordaram a vítima, anunciaram o assalto e levaram seu veículo. Vale destacar que o local contava com um sistema de câmeras.

Além desses casos, o plantão policial na delegacia da Polícia Civil de Rio Claro registrou outras ocorrências, incluindo a captura de um procurado no bairro Recanto Paraíso, um furto em comércio e serviços em um posto de gasolina no bairro Cidade Jardim, além do furto de uma motocicleta ao lado de uma escola estadual na Rua 7, na região central de Rio Claro.