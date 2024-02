Nessa quarta-feira (31), às 17h30, na SP-310, quilômetro 203, pista sul em Itirapina/SP, durante a Operação Impacto, a equipe TOR, viatura R-03263, abordou um Hyundai Santa Fé. A condutora, ao perceber a presença policial, mudou repentinamente de faixa, tentando se camuflar entre veículos de grande porte. Ao ser questionada, ela começou a chorar, levando à busca veicular devido ao nervosismo. Uma inspeção detalhada revelou 60 tabletes de cocaína no painel e outras partes do veículo. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Ribeirão Preto.

Na madrugada do último dia 30 de janeiro, a Polícia Civil de Rio Claro registrou um furto na Rua Jacutinga, Parque Universitário. Um homem de 54 anos, vítima do crime, estacionou seu caminhão CNM branco com placas de Rio Claro no local. Ao retornar, percebeu o furto de duas baterias automotivas. O veículo estava equipado com sistema de câmeras, e a ocorrência foi registrada às 14h50, na delegacia, no plantão policial.

Um furto contra transeunte ocorreu na madrugada do dia 1º de janeiro, durante as festividades de Ano Novo, na Rua 4, praça pública da Igreja Matriz de Santa Gertrudes. Um jovem de 22 anos teve sua carteira furtada do bolso traseiro da calça, contendo cartão bancário de débito, cartão Múltiplo do banco Santander, R$ 120,00 e CPF emitido no estado do Rio Grande do Norte. A ocorrência foi registrada às 14h45 do último dia 30 de janeiro, na delegacia, no plantão policial.

No dia 2 de janeiro, uma idosa de 73 anos, que embarcou em Curitiba-PR com destino a São Paulo pela Viação Cometa, foi vítima de furto de mala. O ônibus estacionou no posto de gasolina em Registro-SP para manutenção do ar condicionado. Ao chegar em São Paulo, a vítima constatou o furto de sua mala no bagageiro do veículo. A ocorrência foi registrada às 14h25 do último dia 30 de janeiro, na delegacia, no plantão policial da Polícia Civil de Rio Claro.

No mesmo dia, às 04h00, um estabelecimento comercial na Rua 6-A, Vila Alemã, região leste de Rio Claro, foi alvo de furto. Quatro indivíduos chegaram ao local com uma caminhonete Fiorino branca, arrombaram o portão de entrada e levaram duas caixas de ferramentas e 180 metros de cabos elétricos. Imagens gravadas pelo sistema de câmeras auxiliaram na investigação, e a ocorrência foi registrada às 13h15 na mesma data, na delegacia, no plantão policial.

Por fim, um procurado de 27 anos foi capturado às 12h15 do último dia 30 de janeiro, pela Polícia Civil. Ele se apresentou de forma espontânea e tinha mandado de prisão no DECRIM, no 8º RAJ, sendo recolhido ao sistema carcerário.