A Polícia Militar de Rio Claro atendeu a uma ocorrência de apreensão de um adolescente infrator de 16 anos, por tráfico de drogas, às 18h15 do último dia 28 de novembro, terça-feira, na Avenida 68, Jardim Araucária, ao lado da Vila Olinda. O menor já possui histórico policial relacionado a esse delito, e sua abordagem ocorreu em resposta a um mandado de busca de apreensão expedido em 9 de novembro para internação provisória, emitido pelo juiz da Vara da Infância e Juventude no Fórum de Rio Claro.

Em outro incidente, um furto de uma bicicleta aro 29, de cor verde, ocorreu no último dia 26 de novembro, às 17h30, no bicicletário de um comércio, uma rede de supermercados, na Avenida Visconde do Rio Claro com a Rua 14, Vila do Rádio, na região central de Rio Claro. A vítima, uma jovem de 20 anos e funcionária do local, estacionou sua bicicleta entre 09h05 e 17h30 e, ao retornar no final do seu turno, constatou o furto. A ocorrência foi registrada às 17h25 do último dia 28 de novembro, na delegacia, no plantão policial.

No dia 28 de novembro, às 16h15, foi registrado um flagrante de roubo de aparelho celular na Rua 21 com a Avenida Saburo Akamine, Parque Universitário, região oeste de Rio Claro. O acusado, um jovem de 19 anos, foi detido pela Polícia Militar após abordar uma vítima de 14 anos, fazendo menção de estar armado.

Na Avenida 2-JN, Jardim Novo II, região sul de Rio Claro, às 10h55 do último dia 28 de novembro, ocorreu um flagrante de tráfico de drogas, seguido de danos e resistência. Um homem de 20 anos foi detido pela Polícia Militar, que apreendeu 272 microtubos de cocaína, além de um veículo Chev Premier branco e uma viatura policial danificada. O indiciado, com antecedentes por tráfico em janeiro de 2022, afirmou na delegacia, no plantão policial, que teria imagens da ação policial, mas não as apresentou até o final da ocorrência.

Um furto de 1 metro de fios e cabos ocorreu no último dia 15 de novembro na Avenida 2, bairro Santana, região leste de Rio Claro. A vítima, uma idosa de 81 anos e proprietária do imóvel, constatou a falta de energia após o furto no bairro. A ocorrência foi registrada às 11h45 do último dia 28 de novembro, na delegacia, no plantão policial.

Por fim, um furto em residência aconteceu na madrugada do último dia 27 de novembro na Avenida M-33, Jardim Floridiana, próximo ao Distrito Industrial de Rio Claro. O idoso de 63 anos, proprietário do local, teve diversos itens, incluindo uma TV de 65 polegadas, purificador de água, ferramentas, cafeteira e uma caixa com peças de porcelana levados durante o crime. A vítima foi informada sobre a ação de furto, onde os invasores separaram produtos furtados na residência. Eles desistiram de levar mais objetos devido à instalação de um sistema de câmeras. A ocorrência foi registrada às 11h35 do último dia 28 de novembro, na delegacia, no plantão policial.