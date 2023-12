A Polícia Rodoviária de Rio Claro registrou, às 10h40 do último sábado (09), um acidente com duas vítimas fatais no quilômetro 166 da pista norte da SP-310, Rodovia Washington Luís, próximo a Santa Gertrudes. A comunicação na delegacia ocorreu no mesmo dia, às 14h20, com a detenção do acusado de 22 anos. As vítimas foram Harold Henrique Vendramin, de 40 anos, de Limeira, e o idoso João Bosco Sobreira Duarte, de 68 anos, de Rio Claro.

O acidente envolveu três veículos: um Audi vermelho com placas de Cordeirópolis, conduzido pelo acusado, um Fiat Palio branco de Rio Claro e um Honda Fit verde de Limeira. O acusado teria realizado uma ultrapassagem irregular no lado direito, colidindo com o Palio no mesmo sentido e, posteriormente, com o Honda Fit no sentido contrário. O acusado permaneceu no local para prestar socorro, mas o motorista do Honda Fit morreu no local, enquanto o idoso não resistiu e veio a óbito na Santa Casa de Rio Claro. Três outras vítimas foram registradas, todas mulheres, com idades de 23, 43 e 73 anos. A ocorrência foi registrada como flagrante de homicídio culposo.

Em outro incidente, um homicídio a facadas foi registrado às 20h15 do domingo (10), em uma residência coletiva na Rua M-20, bairro Cervezão, região norte de Rio Claro. Robison Mateus Rodrigues, 31 anos, foi assassinado com facadas no pescoço, resultando no 24º homicídio do ano em Rio Claro. O acusado, de 34 anos, foi detido pela Polícia Militar durante uma tentativa de fuga em um carro preto e recolhido ao sistema carcerário.