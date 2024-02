A Polícia Militar de Rio Claro atendeu à ocorrência de dois condenados capturados, no caso, um pai, de 51 anos, e o seu filho, de 22, por homicídio, às 19h10 dessa quinta-feira (01) na Rua 6, Parque São Jorge, região norte, no Grande Cervezão. Os procurados, o pai, desempregado, e o seu filho, ajudante geral, estavam com mandado de prisão por homicídio, artigo 121 na Lei no Código Penal, e no artigo 29, irregularidade no setor da previdência social. O pai tem mandado de prisão válido até 19 de maio de 2043, e o filho até 19 de maio de 2033, sendo, então, recolhidos ao sistema carcerário.

Outro incidente destacado ocorreu em flagrante de tráfico de drogas às 19h30 de quinta-feira, próximo ao Terminal Urbano de Ônibus de Transporte Coletivo, na Rua 1, região central de Rio Claro, ao lado da antiga Estação Ferroviária. Um indivíduo de 21 anos foi detido pela equipe Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro, portando R$ 181,00, um aparelho celular, 21 microtubos de cocaína, 42 pedras de crack, nove pedras adicionais de crack, 26 microtubos de cocaína e 35 porções de maconha.

Na madrugada desta sexta-feira (02), um flagrante de furto de veículo foi registrado à 01h30 na Avenida 11, bairro Consolação, região sul de Rio Claro. Dois acusados, ambos desempregados, de 26 e 22 anos, foram detidos pela Guarda Civil Municipal (GCM). A vítima, um pintor de parede de 36 anos, teve sua caminhonete VW Saveiro 1.8 Plus, cor preta, placas de Rio Claro, levada pelos criminosos. O veículo foi localizado pelos guardas na Rua 20 com a Avenida 11, bairro Consolação.

Além disso, um incêndio ocorreu em um escritório de advocacia às 05h00 desta sexta-feira, na Rua 3 com as avenidas 15 e 17, região central de Rio Claro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local, onde as chamas se originaram de uma janela, resultando em danos materiais. Um curto-circuito na instalação elétrica do ar condicionado foi apontado como a causa do incêndio, que teve início na parte frontal do aparelho dentro do prédio. O forro de PVC e a janela foram danificados, e os bombeiros precisaram arrombar o prédio. O proprietário do imóvel foi informado sobre o incidente.